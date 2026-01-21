Superfinanciero defiende proyecto para repatriación de pensiones: “Hay un montón de sectores para invertir en Colombia”

Tras la publicación (el martes en la noche) del borrador de decreto para repatriar parte del ahorro pensional invertido en el exterior, el superintendente financiero, César Ferrari, dejó ver su postura sobre el documento y el efecto en las cuentas nacionales.
El superintendente afirmó que “todos los años las pensiones aumentan $42 billones, esa liquidez se va a quedar en el país y hay que aprovechar el mercado de capitales, ahí es donde tenemos ahora una oferta enorme de liquidez”.
Y señaló además la falta de demanda: “O sea, los inversionistas, los emisores, tienen que ponerse las pilas para utilizar esos recursos abundantes en el país”.
Al ser consultado por Valora Analitik sobre los topes de inversión local de las AFP, Ferrari afirmó que “en Colombia hay un montón de sectores a donde se puede invertir”.
Y añadió: “Tienes dos alternativas con la plata, o la pones afuera o la pones adentro. Entonces, por definición, si ya no la puedes poner afuera, tienes que ponerla adentro. Yo creo que sí hay suficientes activos. El país se ha venido desarrollando en los últimos tiempos con una restricción de liquidez enorme”.
El texto completo del proyecto de decreto que propone cambiar el régimen de inversión de los fondos privados de pensiones se puede descargar haciendo clic aquí.
“Proyectos de infraestructura no son los únicos”
Sobre las dudas por los proyectos que podrían ser financiados por el ahorro pensional, el superintendente financiero dijo que “los proyectos de infraestructura no son los únicos proyectos que existen o existirán”.
“La economía colombiana tiene muchos sitios donde se puede invertir. Y de hecho debería hacerse. Hay un banco de proyectos que es un repositorio donde se ponen todos los proyectos que van apareciendo”, añadió.
Además, mencionó sobre el costo de capital que “de repente tú tienes una situación como la de ahora, que va a durar un buen tiempo, en la cual aparece una fuente de capital mucho más grande y casi inmediata, entonces va a haber más capital va a reducirse el costo de capital”.
Pese a los comentarios de Ferrari, agentes del mercado dijeron a Valora Analitik que el proyecto de decreto carece de rigor técnico, pues se bajaron los topes afuera, pero no hubo un incremento de estos al interior del país. Por ejemplo, hoy los fondos están cerca de su tope accionario, que es cerca de 10 %.
De igual manera, expertos han mencionado que a pesar de que se anunció el banco de proyectos, hace falta unas características como tiempos de ejecución, metas y otros indicadores.