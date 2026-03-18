Taladros de petróleo y gas crecieron en febrero: llegaron a 112 y se proyectan mayores cifras hasta mayo

Las más recientes cifras de la industria petrolera y gasífera revelaron que para febrero de 2026 hubo 112 taladros activos en Colombia. De estos, 32 estuvieron en operaciones de perforación, mientras que 80 en operaciones de reacondicionamiento. La cifra representó un alza de 4,7 % frente a febrero de 2025, lo que significó cinco taladros más.
Durante todo 2025, el número promedio de taladros fue de 110. Esto representa un incremento de 3,3 % frente a 2024, es decir, cuatro taladros más.
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La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) señaló que, para febrero, ingresaron en operación seis equipos: dos en Casanare, dos en Putumayo, uno en Córdoba y otro en Meta. En contraste, cuatro salieron de operación: uno en Cundinamarca, uno en Magdalena y dos en Meta, frente al mes inmediatamente anterior.
En cuanto a la distribución del número de taladros, Meta concentró la mayor cantidad, con 13 unidades. Le siguieron Casanare (5), Putumayo (2), Cesar (2), Córdoba (2), Arauca (1), entre otros.
Las proyecciones de Campetrol indicaron que, de marzo de 2025 a mayo de 2026, el número total de taladros se ubicaría en 114.