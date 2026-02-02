Tasas de interés en Colombia podrían terminar más altas de lo esperado

La reciente decisión del Banco de la República sorprendió al mercado, que esperaba un incremento máximo de 50 puntos básicas en las tasas de interés en Colombia y no los 100 puntos informados el viernes pasado.
El nuevo escenario supone una serie de efectos clave para la economía nacional, empezando por lo que pueda ser el nivel de esa tasa a cierre de este año.
Hasta hace unas semanas se esperaba que las tasas interés en Colombia terminaran el 2026 cerca del 11,25 %, pero el aumento de 100 puntos básicos de la primera Junta del año podría mover ese pronóstico.
Según las más recientes encuestas, las presiones latentes sobre la inflación con precios muy elevados por el salario mínimo, además de lo que pueda ser el encarecimiento de la deuda local, presionan la necesidad de subir con mayor fuerza la tasa de política.
Lo que podría hacer subir más las tasas de interés en Colombia
Si las nuevas proyecciones de los analistas locales suben con fuerza, se podrían estar viendo tasas de interés en Colombia en niveles del orden del 12 % y 13 %, cifras que experimentó el país en 2022 y 2023.
En ese momento el ciclo alcista terminó con un pico del 13,25 %, para mayo del 2023.
Ahora, además del salario mínimo y sus efectos locales, el Banco de la República volvió a advertir que hay escenarios de presión externa que podrían afectar todavía más sobre las próximas decisiones de las tasas de interés en Colombia.
En ese panorama de análisis también habrá que esperar posibles cambios en el financiamiento internacional, una posible eventual devaluación del dólar o presiones geopolíticas sobre el comercio externo y materias primas.