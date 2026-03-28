Tasas de interés en Colombia volverían a máximos de junio del 2024

Este martes 31 de marzo el Banco de la República llevará a cabo una nueva Junta Directiva para definir el futuro de las tasas de interés en Colombia, decisión que mantiene muy altas las expectativas de los analistas locales.
De acuerdo con las más recientes mediciones, y encuestas aplicadas a los analistas locales, es definitivo que el emisor se va a decantar por una nueva alza de la tasa de política monetaria, las presiones de la inflación y la incertidumbre internacional son las principales causas.
Las tasas de interés en Colombia subieron 100 puntos básicos durante la Junta de enero, una decisión que el mercado calificó como “sorpresiva”, mientras la mayoría de los codirectores señalaron que el impacto del salario mínimo sigue siendo la causa determinante.
Para esta ocasión, los analistas se ubican en dos escenarios principales, de un lado quienes prevén un aumento de 75 puntos básicos, mientras que otra parte prevé que el ajuste sea de 100 puntos básicos.
Lo que van a subir las tasas de interés en Colombia
De darse este último pronóstico, las tasas subirían hasta el 11,25 %, lo que dejaría este indicador en máximos no vistos en el país desde junio del año 2024.
Para ese momento, según registros del Banco de la República, la inflación del país estaba en el 7,18 %, mientras que las expectativas para marzo del 2026 estiman que el indicador anual sería del orden del 5,5 %, reactivando su proceso de aceleración.
Leonardo Villar, gerente del emisor, había mencionado que, de momento, no hay expectativas para que las tasas de interés en Colombia pudieran recortarse, sobre todo en momentos en que hay una muy alta incertidumbre por el encarecimiento de la financiación internacional.
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Las nuevas proyecciones estiman que las tasas podrían incluso acercarse al 12 % para cuando termine año, siempre y cuando se sigan materializando importantes escenarios de riesgo.