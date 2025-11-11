Terpel expande su presencia internacional con nueva filial en República Dominicana

Organización Terpel S.A. anunció la inscripción en el registro público de una nueva sociedad en la República Dominicana, denominada Terpel Comercial Dominicana SAS, con domicilio en Santo Domingo.
Esta decisión, que fue sometida a la consideración de la Junta Directiva el 10 de julio, tiene como objetivo principal explorar nuevas alternativas de negocio en dicho país.
La firma reveló que se estima que la operación de esta filial iniciará en los próximos meses, una vez se obtengan los registros exigidos por la legislación local, y no existen costos materiales asociados a su constitución.
En el contexto de su expansión regional y diversificación energética, la compañía ha realizado movimientos estratégicos tanto a nivel local como internacional.
Hace apenas unos días, informó sobre la creación de Terpelire S.A.S. en Colombia. Esta nueva sociedad, con sede principal en Bogotá e inscrita en el registro mercantil, forma parte de la estrategia de expansión de Terpel en el ámbito de la movilidad eléctrica en el país.
Si bien el cambio responde a una reorganización interna relacionada con la administración de activos, busca reforzar el compromiso de la organización con la modernización del sistema de movilidad y las tecnologías más limpias.
Además, en julio de 2025, Terpel cerró una negociación que venía adelantando con MPC Energy Solutions Latin America Holdings (una compañía española) y Akuo Energy Colombia para avanzar en la transición energética.
Esta transacción implica la adquisición de una sociedad de propósito especial que es dueña de una planta solar fotovoltaica de 26,6 megavatios (MW) de capacidad.
La operación, que fue aprobada por la Junta Directiva, tiene como fin diversificar las fuentes de ingreso de Terpel y continuar incentivando la expansión de la generación de energía mediante fuentes renovables no contaminantes. No obstante, la materialización de esta adquisición aún está sujeta a la aprobación de la autoridad en materia de competencia.
