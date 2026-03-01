Noticias empresariales Noticias económicas importantes Vehículos y motores

Tesla ya impulsa fuertes ventas de autos eléctricos en Colombia: 11,8 % ya son de la empresa de Elon Musk

Las ventas de los autos eléctricos sumaron 2.508, cifra superior a los 1.095 registrados en febrero de 2025, un crecimiento del 129 %.

Por:
Tesla, en jaque: nueva regla afectará a estos famosos y lujosos vehículos
Tesla. Foto. Página web Tesla

Este domingo 1 de marzo, Fenalco y la ANDI presentaron su informe de ventas de vehículos correspondiente al mes de febrero, donde se pudo evidenciar como le fue a los eléctricos e híbridos.

Según los datos publicados, las ventas de los autos eléctricos sumaron 2.508, cifra superior a los 1.095 registrados en febrero de 2025, un crecimiento del 129 %.

Venta de vehículos eléctricos febrero

Cabe resaltar que Tesla, que llegó a Colombia el año pasado, aportó un 11, 8 % a la cifra general con 296 vendidos.

También hay otras marcas destacadas en el segmento como BYD, Volvo, Kia, Hyundai, Renault, entre otras, con modelos atractivos en el mercado que están impulsando las ventas de carros eléctricos.

Destacado: Sector automotor registra febrero histórico: ventas crecen 49,4 % y marcan récord desde 2011

Por otra parte, el registro de vehículos híbridos creció un 72,1 % frente al mismo periodo del año pasado, alcanzando las 6.694 unidades. La cifra de febrero de 2025 fue de 3.889.

Ventas vehículos híbridos febrero

Así las cosas, las ventas de autos eléctricos suman entre enero y febrero del presente año un total de 4.266. Mientras, los híbridos acumulan en el mismo periodo 12.131.

