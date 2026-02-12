Tiendas ARA lanzó producto en promoción: Cuesta $59.900 y en otros comercios vale $293.930

Tiendas ARA sigue consolidándose como uno de los mercados retail más influyentes en los colombianos. Fundada enPortugal en 1967 por la familia Jerónimo Martins, la cadena ha ganado popularidad entre los ciudadanos debido a su modelo de negocio que se basa en ofrecer productos de calidad a precios muy accesibles.
Cuando se dio su llegada al país en el 2013, Tiendas ARA se consolidó como una de las principales cadenas de supermercados en Colombia generando una expansión importante en todo el territorio nacional.
Por tanto, en línea de su compromiso para favorecer la economía de sus clientes, Tiendas ARA lanzó en sus populares ‘imperdibles de la semana’ una línea de utensilios de cocina diseñados para la facilitación en la preparación de alimentos sin que esto afecte el presupuesto.
Entre los productos, destaca una olla a presión de con capacidad de 4 litros hecha en acero con válvulas de escape que permite que la cocción de los alimentos sea mucho óptima y mucho más fácil y rápida.
Su diseño muestra una adaptación fácil a cualquier cocina, lo que ayudará a una adaptación mucho más sencilla. El precio este utensilio de cocina es de $59.990 y se puede adquirir por medio del portal digital, la aplicación o las tiendas físicas de ARA:
En comparación con otras marcas y mercados, Tiendas ARA presenta una opción asequible y funcional, ya que productos similares pueden encontrarse en otros comercios desde $293.930.
Aplicación de Tiendas ARA donde puede ver productos en descuento
Cabe destacar que Tiendas ARA cuenta con una aplicación que cuenta con herramientas diseñadas para mejorar la planeación de compras. Los usuarios podrán ver descuentos, ubicar las tiendas más cercanas a su lugar de residencia, explorar portafolio de productos y mantenerse informados sobre las promociones vigentes.
Con esas funciones, la compañía busca que haya una optimización a la experiencia de sus clientes y aporta un ahorro importante a los hogares en Colombia.
Actualmente, Tiendas ARA cuenta con más de 1.500 puntos de venta distribuidos en 350 municipios, lo que la convierte en un actor relevante dentro del comercio minorista nacional.