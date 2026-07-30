Tiendas D1 se transforma: Dará nuevo beneficio de hasta $600.000 a usuarios de estos bancos

Las Tiendas D1 se han consolidado como una de las cadenas de descuento más importantes del país gracias a su modelo de negocio basado en ofrecer productos de calidad a precios competitivos.
Esta propuesta les ha permitido ganar la confianza de millones de consumidores, quienes encuentran una amplia oferta de artículos para el hogar, alimentos y productos de uso diario sin afectar su presupuesto.
Ahora, la compañía amplía los servicios disponibles para sus clientes con una nueva alianza que facilitará el acceso a operaciones financieras en todo el territorio nacional.
Como parte de este acuerdo, el Banco de Bogotá habilitó a Tiendas D1 como corresponsal bancario desde julio, lo que permitirá a los usuarios realizar retiros de dinero en cualquiera de los puntos habilitados de la cadena.
Además del Banco de Bogotá, el servicio también estará disponible para los clientes de las demás entidades financieras del Grupo Aval, entre ellas Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AV Villas.
Con esta iniciativa, los usuarios de estas entidades podrán efectuar retiros de efectivo en las más de 2.800 tiendas D1 distribuidas en Colombia, acercando los servicios bancarios a zonas donde el acceso a oficinas o cajeros automáticos puede ser más limitado.
«Esta alianza entre Grupo Aval y D1 habilita la red de tiendas más grande del país para que, desde ahora, todos los colombianos puedan realizar transacciones bancarias sin salir de la tienda. Gracias a nuestra presencia en la mayoría del territorio colombiano, nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras en un mismo lugar, de forma fácil y segura. Así seguimos ofreciendo calidad y ahorro, y ahora también acceso a servicios financieros, reafirmando que elegir D1 es una buena decisión», afirmó Andrés Valencia, vicepresidente financiero de D1.
Cabe destacar, que Tiendas D1 anteriormente ya se había convertido en corresponsal bancario del banco BBVA, donde las personas podrán hacer retiros hasta de $2.000.000.
¿Cómo puede retirar plata de los bancos del Grupo Aval en Tiendas D1?
Las personas interesadas en utilizar este nuevo servicio deberán tener en cuenta que estará disponible para los clientes del Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AV Villas.
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El procedimiento es sencillo. El usuario únicamente deberá acercarse a la caja de cualquiera de las Tiendas D1 participantes y presentar físicamente la tarjeta débito de la entidad financiera correspondiente para solicitar el retiro de efectivo.
Los montos permitidos por transacción van desde $10.000 hasta $600.000, aunque la operación estará sujeta a la disponibilidad de efectivo que tenga la tienda en el momento de realizar la solicitud.
De igual forma, los retiros deberán efectuarse en múltiplos de $10.000, condición establecida para este servicio.