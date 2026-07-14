Titularice coloca exitosamente la primera titularización de microcréditos en la historia de Colombia

Titularice S.A., Sociedad Titularizadora de Activos No Hipotecarios vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, anunció la exitosa colocación de la primera titularización de microcréditos en el mercado de capitales colombiano, respaldada por un portafolio originado por UNI2 Microcrédito.
La emisión, con cargo a la Universalidad de Activos Crediticios-Titularice-UNI2-01, se colocó por un monto de $55.000 millones, dentro del marco del Programa de Emisión y Colocación de UNI2-Titularice por $500.000 millones, inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
La emisión se estructuró en dos series:
- Serie A, calificada AAA por BRC Ratings S&P Global, que representa el tramo senior de la estructura, por un monto de $ 50.000 millones.
- Serie B, subordinada, calificada AA por BRC Ratings S&P Global, que constituye el primer nivel de absorción de pérdidas y refuerza la solidez crediticia de la Serie A, por un monto de $ 5.000 millones.
Esta calificación refleja la robustez de los mecanismos de cobertura interna incorporados en la estructura y la calidad de la cartera originada por UNI2 Microcrédito, que se traduce en una alta calificación crediticia tanto para el tramo senior (Serie A), como para el tramo subordinado (Serie B).
UNI2 Microcrédito, originador del portafolio subyacente, se ha consolidado como un actor de referencia en el segmento de microcrédito en Colombia. Su excelencia operativa y un modelo de negocio consolidado se traducen en una cartera de créditos altamente sana, con indicadores de calidad crediticia que permitieron estructurar una emisión con un perfil de riesgo atractivo para inversionistas institucionales.
El desarrollo de esta operación contó con el apoyo del Banco Mundial, y su Mecanismo de Financiación Sostenible (SFF), con el respaldo financiero y el apoyo del gobierno de Suiza, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO), en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del mercado de capitales colombiano y la ampliación del acceso a financiamiento para segmentos históricamente desatendidos por el sistema financiero tradicional. Así mismo, Bancoldex participó activamente en esta iniciativa en calidad de inversionista ancla con el objetivo de desarrollar el mercado de capitales local, apoyando la llegada de nuevos emisores, la incorporación de estructuras innovadoras y profundizando así el acceso a crédito de las microempresas.
La emisión fue colocada a través de Alianza Valores, actuando como agente colocador, y fue adquirida en su totalidad por inversionistas institucionales en el segundo mercado, confirmando el apetito del mercado institucional colombiano por estructuras de titularización de activos no hipotecarios con calidad crediticia demostrada.
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Gerardo Recinos, Vicepresidente Ejecutivo de Titularice, indica que: «Para Titularice, esta es una operación histórica que marca un hito en el mercado de capitales colombiano. Estructurar la primera titularización de microcrédito del país está profundamente alineado con nuestra estrategia y nuestra visión de mercado: innovar constantemente y aportar nuestro granito de arena al desarrollo del mercado de valores en Colombia. La alta calificación otorgada por BRC Ratings, tanto al tramo senior como al tramo subordinado, sumada a la calidad de la cartera originada por UNI2, confirma que es posible llevar al mercado de capitales institucional segmentos que tradicionalmente no habían tenido acceso a este tipo de fondeo”
Carlos Senon Benito, Líder del Programa de Desarrollo de Mercados de Capitales para Colombia (JCAP) del Banco Mundial, señaló: «La primera titularización de microcréditos en Colombia representa un hito para el desarrollo del mercado de capitales y para la ampliación del acceso al financiamiento de las instituciones microfinancieras. Esta operación demuestra cómo la colaboración entre el sector público y privado puede transformar una idea en una transacción de mercado concreta, creando nuevas fuentes de fondeo para segmentos tradicionalmente desatendidos. Desde el Banco Mundial, a través de JCAP, hemos apoyado este proceso mediante asistencia técnica, fortalecimiento regulatorio y desarrollo de capacidades, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mercado de capitales más profundo, inclusivo y sostenible en Colombia”.
Finalmente, el Presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón Gaitán, manifestó que “nos complace, como banco de desarrollo empresarial de Colombia, poder apoyar esta titularización pionera en Colombia que abre el camino para nuevas operaciones que fortalezcan a las instituciones microfinancieras y a otros actores. Desde Bancóldex tenemos como propósito fortalecer a nuestros aliados financieros en las regiones, entre los que se encuentran las entidades microfinancieras que hacen posible la financiación para el crecimiento y la productividad de las micro y pequeñas empresas”.
Con esta operación, Titularice completa 36 emisiones en el mercado de valores colombiano, que suman más de COP$1,8 billones colocados desde el inicio de sus operaciones en diciembre de 2023. Su Programa de Emisión y Colocación por COP$500.000 millones permite estructurar emisiones sucesivas respaldadas por diferentes carteras de microcréditos originadas por UNI2.
Titularice S.A. es la Sociedad Titularizadora de Activos No Hipotecarios de Colombia, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, especializada en el diseño y administración de vehículos de titularización bajo el Decreto 2555 de 2010.
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