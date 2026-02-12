Trabajadores tendrán cambio en el pago de cesantías: Nueva Ley les da este importante beneficio

El pago anual de las cesantías es una obligación legal para los empleadores, este ahorro cumple un papel mucho más amplio, teniendo en cuenta que funciona como un mecanismo de protección económica para los trabajadores, al tiempo que refleja el grado de cumplimiento y responsabilidad de las compañías frente a sus colaboradores.
Las cesantías corresponden a una prestación social destinada a respaldar al trabajador en situaciones de desempleo o para cubrir necesidades específicas autorizadas por la ley, como educación superior o adquisición de vivienda.
La Ley 50 de 1990 establece que las empresas deben consignar este dinero en el fondo de cesantías elegido por cada empleado a más tardar el 14 de febrero de cada año. Sin embargo, para 2026 el calendario presenta una particularidad: el plazo se corre hasta el lunes 16 de febrero debido a que la fecha original coincide con el fin de semana.
Cabe destacar que el incumplimiento no es menor. La normativa contempla sanciones económicas que pueden resultar significativas para las empresas.
Cambio que tendrá el pago de cesantías para trabajadores con reforma laboral
La discusión sobre cesantías también está ligada a las modificaciones introducidas por la reforma laboral. La Ley, en uno de sus apartados abre la puerta a un escenario distinto frente al pago de esta prestación.
El parágrafo cuarto señala que, si el empleador demuestra de manera verificable que entregó directamente al trabajador el valor correspondiente, ese pago se considerará válido y liberará la obligación de consignación.
Recomendado: Cesantías de los trabajadores colombianos alcanzaron máximo histórico de $26,1 billones en 2025
No obstante, la norma impone condiciones claras. “No procederá sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad o que el dinero no se destinó a los fines autorizados”, precisa el texto.
Aun así, la afiliación a un fondo de cesantías sigue siendo obligatoria, lo que mantiene el esquema general del sistema de ahorro laboral.
Asimismo, la reforma también introduce un nuevo esquema dentro del denominado régimen simple laboral. El objetivo es facilitar la formalización y disminuir cargas administrativas para los empleadores, sin afectar la protección del trabajador.
Así podrán las empresas pagar de manera anticipada y mensual las cesantías
En ese sentido, se permite realizar consignaciones anticipadas mensuales equivalentes al 8,33 % del salario base de liquidación, que incluye el sueldo y el auxilio de transporte cuando aplique.
La Ley destaca que estas transferencias se harán a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), cuya reglamentación estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.
Sin embargo, la norma aclara que estos aportes no constituyen pagos parciales de cesantías. El trabajador únicamente podrá disponer de los recursos en los eventos previstos por la ley o al finalizar el contrato laboral.