El DANE informó que la tasa de desempleo en el país fue del 9,2 % para el mes de febrero, lo que refleja una caída frente a igual mes del año pasado. Sin embargo, hay datos sobre el trabajo en Colombia que generan incertidumbre.
De un lado, uno de los llamados fuertes de atención está en que la informalidad sigue pesando con el 50 %, lo que genera presiones sobre el sistema de salud nacional, así como los niveles de pobreza y capacidad adquisitiva de los hogares.
Las cifras del trabajo en Colombia si bien generan cierto alivio, pues hay más personas ocupadas, despierta dudas por los segmentos en los que hay cada vez más personas empleadas.
Por ejemplo, los registros del DANE muestran que la agricultura es la actividad económica que, en el último año, más empleos ha destruido, con cerca de 363.000 plazas, es decir que ese sector cae 12,4 % cuando se revisan las cifras de febrero del 2025.
¿Por qué el agro no impulsa el trabajo en Colombia?
Para el economista Carlos Avilán, la situación genera, además de incertidumbre, una contradicción por lo que se supone ha sido la política de productividad y empleo del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha asegurado que la reactivación y cambio de modelo económico debía enfocarse en el sector del agro, además del turismo.
“El sector que más empleos destruyó en el último año fue la agricultura: 363.000 puestos de trabajo perdidos en el campo en un solo año. El agro, que el gobierno de Petro prometió transformar con reforma agraria, lidera la destrucción de empleo con la mayor caída de todos los sectores productivos, sin excepción”, dijo Avilán.
Señaló el experto que, en ese mismo sentido, genera duda que el trabajo en Colombia creció por la «Administración pública, defensa, educación y salud», segmento que sumó 244.000 personas.
“El Estado se infló. No la economía. La tasa de participación laboral lleva dos años clavada en 64,7 %: más personas no están buscando trabajo, porque dejaron de intentarlo. Cuando el desempleo baja porque la gente sale del mercado, eso no es recuperación, es desaliento estadístico”, dijo.
Ha mencionado el gobierno Petro que, de momento, mantiene la política de incentivar el agro colombiano con miras a mejorar la soberanía alimentaria del país, al tiempo que se generan los mecanismos para no depender de industrias externas en la producción de alimentos.
Recomendado: Trabajadores en Colombia con alguno de estos requisitos debería trabajar menos horas a la semana
Los analistas locales prevén que el desempleo en Colombia, en todo el 2026, verá una tasa de un solo dígito, pendiente de lo que pueda pasar con los indicadores de informalidad.