Tradicional restaurante anunció cierre de operaciones en Bogotá: “por triste que sea, nos vamos felices”

Uno de los restaurantes de comida asiática más reconocidos en Bogotá anunció el cierre definitivo de sus operaciones en la capital. La noticia, difundida a través de redes sociales, generó gran impacto entre los clientes habituales, quienes habían convertido este lugar en un punto de referencia dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.
El establecimiento en cuestión es el restaurante TOM, un espacio que durante cerca de dos años ofreció un menú variado con preparaciones inspiradas en diferentes tradiciones de la cocina asiática. Su propuesta, caracterizada por una amplia diversidad de platos, había logrado atraer a un público interesado en nuevas experiencias culinarias y en la exploración de sabores poco comunes dentro del mercado local.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, los administradores informaron que el 15 de septiembre sería el último día de atención en su sede, ubicada en el sector de Unicentro. El mensaje expresaba gratitud hacia los clientes y reconocía el valor del tiempo compartido: “Nuestro tiempo en Bogotá ha llegado a su fin. Este lunes 15 de septiembre TOM cierra sus puertas. Por triste que sea todo, nos vamos felices de haber compartido con ustedes”.
¿Por qué cerraron el reconocido restaurante TOM en Bogotá?
Aunque el anuncio no detalló los motivos que llevaron a la decisión, se sabe que el sector de restaurantes en la ciudad ha enfrentado múltiples retos en los últimos años.
En el caso de TOM, la noticia fue recibida con sorpresa, ya que algunos clientes pensaron inicialmente que se trataba de una remodelación o una pausa temporal en el servicio. Sin embargo, el comunicado oficial confirmó que el cierre era definitivo. Esta aclaración generó numerosas reacciones entre los seguidores del restaurante, quienes expresaron su tristeza y destacaron la calidad de la comida, el servicio y la oportunidad de acercarse a una gastronomía distinta a la habitual.
Recomendado: Reconocido restaurante en Bogotá anunció cierre de operaciones en concurrido centro comercial
Durante su permanencia en Bogotá, el restaurante se consolidó como un espacio donde convergían diferentes estilos culinarios asiáticos, desde preparaciones tradicionales hasta propuestas innovadoras que buscaban adaptarse al paladar local. Su menú fue valorado por la variedad de opciones y por el esfuerzo en transmitir parte de la cultura gastronómica del continente asiático.