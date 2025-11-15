Tradicional supermercado que aterrizó en Colombia anunció su expansión: Compra de productos será más sencilla

Tiendas OXXO llegó a Colombia en 2009 y, desde entonces, ha sostenido una estrategia enfocada en la innovación y en la expansión de su presencia en el país. En el marco de ese proceso de crecimiento, la compañía anunció recientemente una alianza con la aplicación DiDi Food, con el fin de permitir que los usuarios puedan solicitar productos de la tienda y recibirlos a domicilio a través de la plataforma.
Esta integración operará inicialmente en cerca de 264 puntos de venta ubicados en diferentes ciudades del territorio nacional. De acuerdo con las proyecciones de la empresa, la cobertura se ampliará de manera progresiva hasta alcanzar una presencia más amplia en el país. Con esta decisión, OXXO busca fortalecer su modelo de servicio y adaptarse a los hábitos de consumo actuales, en los que las compras rápidas mediante aplicaciones digitales tienen una participación creciente.
En varios de sus establecimientos, la cadena mantiene horarios extendidos hasta las 2:00 a.m., lo que también permitirá a los usuarios solicitar domicilios durante la noche. La compañía considera que esta disponibilidad aporta valor para quienes requieren productos de forma inmediata o no pueden desplazarse hasta un punto de venta.
Para DiDi Food, la alianza representa una ampliación de su oferta más allá del servicio de entrega de comidas preparadas. La empresa ha consolidado una infraestructura tecnológica que le permite diversificar su operación hacia compras cotidianas y de reposición. En este contexto, Rodrigo Rogel, director comercial de DiDi Shop LATAM, señaló que la integración con OXXO expande las alternativas para los usuarios, facilita el acceso a productos esenciales y genera nuevas oportunidades para los repartidores, quienes podrían aumentar sus ingresos al contar con un mayor volumen de solicitudes.
Desde la perspectiva de OXXO, incorporarse a DiDi Food es un paso que fortalece su estrategia de omnicanalidad. Andrés Morales, director general de la cadena en Colombia, indicó que la conveniencia se ha convertido en un componente clave para mejorar la experiencia del consumidor, por lo que esta alianza está orientada a ofrecer un acceso más ágil y práctico a los productos disponibles en sus tiendas.
¿Qué otros beneficios de lanzamiento tendrá Oxxo y DiDi Food?
Como parte del lanzamiento, ambas compañías habilitarán promociones para usuarios nuevos y recurrentes. Entre ellas se encuentran descuentos en las primeras compras y cupones aplicables a diferentes tipos de pedidos. Las dos marcas proyectan un crecimiento constante en los próximos meses, tanto en el volumen de órdenes como en la recurrencia de uso dentro de la app. DiDi Food espera que OXXO logre consolidarse como un actor destacado en la categoría de conveniencia dentro de su portafolio, mientras que la cadena prevé un aumento significativo en sus ventas digitales, apoyado en la capacidad de alcance de la plataforma y en su base de clientes activos.
Además del impacto en el consumidor final, la alianza abre nuevas posibilidades para los repartidores afiliados a la aplicación. Con un mayor número de solicitudes disponibles, podrán optimizar sus rutas, incrementar su frecuencia de entregas y acceder a oportunidades adicionales para mejorar sus ingresos.