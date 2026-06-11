Tras cambio de marca, supermercado en Antioquia reporta crecimiento del 11 % en ventas: plan de expansión y otras inversiones

Supermú para su cambio de marca invirtió más de $4.000 millones en rebranding y renovación de imagen corporativa, lo que le permitió fortalecer su visibilidad y conexión con los clientes, modernizar la experiencia de compra y proyectar una propuesta de valor más cercana y competitiva.
Con lo anterior, logró un crecimiento en ventas y una participación cercana al 20 % en el canal moderno de departamento.
Después del cambio de marca, la compañía pasó de aproximadamente 7 millones de tirillas emitidas a más de 8 millones, un aumento del 5 % en la frecuencia de compra.
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Por su parte, las ventas crecieron un 11 %, mientras que el ticket promedio aumentó un 6 % y las unidades vendidas un 5 %. Para 2027, la marca espera alcanzar ventas cercanas a $1 billón.
De acuerdo Juan Gabriel Ángel Maya, director general Supermú, “el cambio de marca no solo representó una transformación visual, sino también una renovación en la forma de conectar con nuestros clientes, fortalecer la experiencia de compra y proyectarnos hacia el futuro”.
¿Cómo avanza el plan de expansión de Supermú?
La más reciente apertura fue en el municipio de Bello con una inversión de $5.000 millones. Ubicada cerca del parque principal, la tienda cuenta con más de 1.400 metros de área comercial.
Pero adicional a esa apertura, la compañía tiene previstos nuevos proyectos en Medellín y el Valle de Aburrá, además de la modernización de algunos puntos de venta actuales con el fin de optimizar la experiencia de compra.
De igual forma, impulsará categorías claves como frescos, comidas y preparadas y productos de valor agregado; fortalecerá sus campañas comerciales y estrategias digitales; e implementará nuevas herramientas tecnológicas y de fidelización para ofrecer experiencias más personalizadas.