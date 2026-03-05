Relevante | Tribunal de Canadá autoriza a Canacol suspender reportes ante SuperFinanciera y Bolsa de Colombia

El proceso judicial por la reorganización de Canacol Energy sigue su curso tanto en Canadá como en Colombia. Si bien por el momento no ha habido anuncios concretos sobre el futuro de la gasífera, ya sea una reestructuración o una venta de activos, el tribunal canadiense tomó nuevas medidas.
El Court of King’s Bench of Alberta, la corte superior de la provincia canadiense, emitió una Segunda Orden Inicial Modificada y Reformulada (Sario, por su sigla en inglés) en la cual tomó nuevas medidas financieras en torno a la reestructuración de Canacol.
La primera y de mayor impacto para el mercado colombiano es que autorizó a Canacol a limitar los reportes financieros, presentaciones y comunicados de prensa, ante la Superintendencia Financiera de Colombia y también ante la Bolsa de Valores de Colombia.
La medida tendrá efectos mientras se mantenga el periodo de suspensión y protección ante acreedores, que como informó previamente Valora Analitik, se amplió recientemente hasta el 27 de junio de este año.
¿Qué dice el documento de la justicia canadiense?
Concretamente, lo que indicó la corte fue que “los solicitantes (Canacol) no estarán obligados a incurrir en gastos adicionales en relación con cualquier presentación (incluidos estados financieros), revelaciones, documentos centrales o no centrales y comunicados de prensa”, que puedan ser requeridos por los reguladores.
Esto incluye: “las reglas, regulaciones, circulares, requisitos de reporte y revelación de emisores y otras obligaciones que puedan ser impuestas por las leyes colombianas aplicables, por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y cualquier sistema de reporte de emisores exigido en Colombia”.
Como complemento a esta decisión, la corte canadiense también indicó que ninguno de los directores, ejecutivos, empleados, representantes legales u otros representantes de Canacol, ni el monitor (Kpmg), “tendrá responsabilidad personal por cualquier incumplimiento de los solicitantes (Canacol) en realizar alguna presentación de información al mercado de valores exigida por la legislación de valores durante el período de suspensión”.
Eso sí, advierte que esta decisión no tiene la intención de afectar la jurisdicción de las autoridades regulatorias por la conducta en el mercado.
Tampoco “limitará su capacidad para imponer suspensiones de negociación, órdenes de cese de negociación, exclusión de cotización, sanciones, multas u otras medidas”, si fuera el caso.
Otras decisiones de la corte canadiense
Según los documentos judiciales emitidos por el Court of King’s Bench of Alberta, el proceso de reestructuración de Canacol Energy establece una prioridad específica para la distribución de ciertos recursos dentro del procedimiento.
En primer lugar, se ubica el gravamen administrativo (Administration Charge), que fue ampliado hasta US$3 millones y está destinado a cubrir los honorarios y gastos de los profesionales involucrados en el proceso, como asesores legales, financieros y el monitor designado por el tribunal.
Luego aparece el rubro destinado a favor del asesor del proceso de venta, otorgado a Moelis & Company, por un monto máximo equivalente a US$3,5 millones.
Este mecanismo garantiza el pago de los honorarios y gastos asociados a la búsqueda de inversionistas o compradores dentro del proceso de venta o inversión.
Después de estos cargos prioritarios se ubican las obligaciones vinculadas al financiamiento otorgado durante la reorganización (financiamiento DIP), mientras que en un nivel posterior se encuentra el gravamen destinado a cubrir eventuales indemnizaciones de directores y ejecutivos.
