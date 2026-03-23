Trump anuncia negociaciones con Irán y suspende ataques; desde Medio Oriente niegan contactos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en Truth Social la suspensión temporal de los ataques militares contra Irán, en medio de un contexto de alta tensión en Oriente Medio.
Según explicó el mandatario, su administración mantiene conversaciones con autoridades iraníes con el objetivo de alcanzar una solución a las hostilidades en la región. De acuerdo con sus declaraciones, estos contactos han sido “detallados y constructivos” y se desarrollarán a lo largo de la semana en curso, lo que ha motivado una pausa en las acciones militares.
En ese sentido, Trump informó que impartió instrucciones al Departamento de Defensa —al que se refirió como Departamento de Guerra— para posponer durante cinco días los ataques dirigidos contra centrales eléctricas e infraestructura energética en territorio iraní. La medida, precisó, estará sujeta a la evolución de las negociaciones y a los resultados que se obtengan en las reuniones en curso.
“Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, escribió el presidente en la red social.
No obstante, la versión desde Irán difiere de lo señalado por Washington. Medios internacionales citan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní que niegan la existencia de conversaciones formales con Estados Unidos. Desde esa perspectiva, las declaraciones de Trump responderían a una estrategia para ganar tiempo en un conflicto que se acerca a cumplir un mes desde el inicio de las operaciones militares.
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Adicionalmente, voceros iraníes han advertido que Estados Unidos podría reanudar e intensificar los bombardeos en caso de que no se logren avances en el proceso diplomático. Esta incertidumbre mantiene en alerta a los mercados internacionales, atentos al desarrollo de los acontecimientos y a las posibles implicaciones geopolíticas y económicas que puedan derivarse de la evolución de las relaciones entre ambas naciones.