Trump dio pistas de quién sería el próximo presidente de la Reserva Federal

Donald Trump indicó cuál debería ser el perfil del nuevo presidente de la Reserva Federal.

Trump
Trump busca que Jerome Powell salga de la Reserva Federal de EE. UU. Imagen: Picry.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso de cierre de año este miércoles 17 de diciembre, en el que destacó algunos hitos económicos de su administración.

Entre lo que dijo el mandatario, uno de los puntos clave estuvo en la tarea del gobierno de su país por controlar el incremento de la inflación, al tiempo que se mejoraban las condiciones del mercado laboral.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de EE. UU. Imagen: Flickr White House.

Sin embrago, agregó el presidente Trump, hay una serie de tareas todavía complejas de atender en el más inmediato plazo y que ponen presión sobre lo que pueda pasar con, por ejemplo, la inversión a través de la reactivación del crédito.

Indicó que, en ese sentido, el nuevo presidente de la FED va a tener que jugar un rol clave en relajar la política monetaria que, hasta este momento, viene liderando Jerome Powell.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de EE. UU. Imagen: Flickr White House.

¿Quién podría ser el nuevo presidente de la FED según Trump?

Uno de los puntos más controversiales de la administración del presidente Trump justamente ha sido su postura de reactivar la economía de la potencia norteamericana a través del consumo, escenario que no se ha podido cumplir justamente por las altas tasas.

Con esto de base, señaló el presidente estadounidense, el siguiente presidente de la FED “que voy a nombrar será uno al que le guste el crédito”.

Empleo en EE. UU.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU. Imagen: Flickr FED.

Hay que tener en cuenta que Powell estará en la presidencia de la Reserva Federal hasta mayo del 2026, para ese momento, o incluso antes se espera que Trump dé a conocer su candidato.

