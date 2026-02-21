Trump anticipó más aranceles legalmente permisibles, tras subir a 15 % la tarifa global este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará el arancel global del 10% al 15%, una decisión que, según afirmó, entrará en vigor “de inmediato”.
El anuncio se produjo un día después de que la Suprema Corte de Estados Unidos anulara una parte sustancial de su agenda comercial, al determinar que el mandatario invocó de forma indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer gravámenes.
En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que, como presidente, elevará el arancel mundial al nivel “totalmente permitido y legalmente probado” del 15 %, argumentando que varios países han estado “aprovechándose” de Estados Unidos durante décadas.
Además, anticipó que en los próximos meses su administración definirá y expedirá nuevos aranceles “legalmente permisibles”, lo que abre la puerta a un endurecimiento adicional de la política comercial.
Esto se sabe de los nuevos aranceles
De acuerdo con CNBC, aunque el mandatario aseguró que la medida tendrá efecto inmediato, no está claro si ya se firmaron los documentos oficiales que detallen su implementación. Una hoja informativa de la Casa Blanca publicada el viernes indicaba que el arancel original del 10 % entraría en vigor el martes 24 de febrero.
Tras el fallo adverso, Trump respondió inicialmente el viernes con un arancel global del 10 % invocado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer gravámenes temporales por 150 días. Cualquier extensión requiere aprobación del Congreso.
El presidente calificó la decisión del máximo tribunal como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense”, en un mensaje en redes sociales, en el que también criticó a los magistrados por votar en su contra.
El anuncio se produce en la antesala de su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, previsto para el martes, en un contexto de creciente tensión institucional y comercial que podría impactar los mercados internacionales en las próximas semanas.