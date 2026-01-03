Ahora | Trump anunció reparación de infraestructura petrolera en Venezuela; advirtió a Petro por negocio de cocaína

Tras mencionar el futuro político que tendrá Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total durante mucho tiempo. No producían prácticamente nada en comparación con lo que podrían haber estado produciendo y lo que podría haber ocurrido”.
Posteriormente, dijo que: “Vamos a tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entrando, gastando miles de millones de dólares, reparando la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada, y empezando a generar ingresos para el país”.
Dijo además que “estábamos preparados para una segunda ola (de ataques) si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no lo sea. La primera ola, si se quiere llamar así, el primer ataque fue tan exitoso”.
“Probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para una segunda ola, una ola mucho mayor, de hecho. Esta fue precisa, pero tenemos una ola mucho mayor que probablemente no será necesaria”, enfatizó.
“Petro tiene que cuidarse”
De paso, aprovechó para advertir al presidente Petro, al indicar que tiene fábricas de cocaína y tiene que cuidarse. “Será mejor que cuide su trasero”, fueron las palabras de Trump sobre el presidente de Colombia.
Al ser contrastado por un periodista, añadió: “Tiene fábricas donde produce cocaína. Y sí, creo que me mantengo en mi primera afirmación. Está produciendo cocaína. La están enviando a Estados Unidos. Así que tiene que cuidar su trasero”.
Relacionado: Las condiciones que impuso Trump al gobierno Petro para revisar la descertificación a Colombia.
Durante la rueda de prensa, Trump dio pistas sobre el futuro político de Venezuela. Dijo, por ejemplo, que va a nombrar personas cercanas a su administración para dirigir políticamente a Venezuela.
El plan será «Make Venezuela Great Again«, haciendo remembranza de lo que fue su campaña para ganar la Presidencia de EE. UU. (Make America Great Again).
—