Trump y líderes de Egipto, Turquía y Catar firman acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

Tras dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los mandatarios de Egipto, Abdelfatah al Sisi; Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes -13 de octubre de 2025- un histórico acuerdo de paz que marca el fin del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023.
Según informó la Agencia EFE, el acto tuvo lugar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con la presencia de una treintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Ante un auditorio repleto, los cuatro jefes de Estado estamparon sus firmas y levantaron el documento como símbolo del fin de la guerra, en un evento que Trump calificó como “un día que nadie creía posible”. “Fue un gran obstáculo, pero todo salió tan bien que nunca había visto tanta felicidad junta”, declaró el mandatario estadounidense, según recogió EFE.
Un acuerdo “complejo y definitivo”
Trump aseguró que el texto “detalla muchas normas y regulaciones” y que constituye “un acuerdo completo” para garantizar la estabilidad en Gaza y prevenir nuevos brotes de violencia. Recordó que Oriente Medio ha sido escenario de numerosos intentos fallidos de paz, pero subrayó que este pacto “es el más grande y complejo jamás alcanzado”.
“Durante años escuché que este era el acuerdo más importante del mundo, y probablemente también el más difícil. Pero lo logramos gracias al talento y la determinación de los líderes presentes”, añadió.
El mandatario estadounidense también agradeció de manera especial la cooperación de sus homólogos egipcio, turco y catarí, a quienes calificó como “líderes poderosos y con visión”. Según EFE, Trump destacó que la clave del éxito fue la unidad entre los firmantes: “Todos querían resolver la situación en Gaza. Cuando nos sentamos a hablar, todo empezó a encajar”.
Evitar una nueva guerra mundial
El presidente estadounidense insistió en que el acuerdo no solo pone fin a la guerra en Gaza, sino que también “evita el riesgo de una Tercera Guerra Mundial”. “Durante siglos, Oriente Medio ha sido el punto más peligroso del planeta. Pero hoy podemos decir que eso ha cambiado. No habrá una guerra mundial que comience aquí”, afirmó Trump en su discurso.
El pacto, impulsado bajo la mediación conjunta de Washington, El Cairo, Ankara y Doha, busca consolidar un alto el fuego permanente y establecer mecanismos para la reconstrucción de la Franja de Gaza, así como garantizar el retorno seguro de desplazados y la asistencia humanitaria sostenida.
Con esta firma, los líderes sellan lo que EFE describe como “el acuerdo de paz más significativo en Medio Oriente en décadas”, un paso que podría redefinir el equilibrio político y diplomático de la región tras años de conflicto y tensiones persistentes.