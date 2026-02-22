UE analiza suspender aprobación de acuerdo con EE. UU. tras incertidumbre arancelaria

En medio de la incertidumbre global respecto a los próximos pasos que dará Estados Unidos en torno a su política de aranceles, la Unión Europea está considerando congelar la aprobación del acuerdo que mantiene con el gigante norteamericano.
El Parlamento Europeo propondrá suspender el proceso de ratificación de este tratado comercial en tanto se tenga «una evaluación jurídica exhaustiva y compromisos claros” por parte del gigante norteamericano.
“Puro caos aduanero por parte del Gobierno estadounidense. Ya nadie le encuentra sentido, solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de EE. UU.“, señaló Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento, a través de sus redes sociales.
Este cambio de postura se produce luego de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara la mayor parte del paquete de aranceles impuesto por el presidente de los EE. UU. Donald Trump. La Corte dictaminó que el Ejecutivo había excedido sus competencias al aplicarlos.
Destacado: El déficit comercial de EE. UU. llegó en noviembre a nivel máximo en 34 años
El acuerdo alcanzado el verano pasado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impondría un arancel del 15 % a la mayoría de las exportaciones de la UE a los Estados Unidos, al tiempo que eliminaría los aranceles sobre los productos estadounidenses que entran en el bloque.
En su momento, el conjunto de países europeos aceptó este tratado con miras a mantener el respaldo de los Estados Unidos, por lo que su ratificación se tenía prevista para marzo.
Durante el proceso, su revisión llegó a suspenderse tras las declaraciones del gobierno estadounidense asociadas con su intención de hacerse con Groenlandia. De manera que se está analizando si este acuerdo continúa siendo válido.
“Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país respete los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE respeta los suyos”, destacó la Comisión Europea.
Destacado: Revés histórico a Trump: Corte bloquea aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia