Un colombiano competirá en los Olímpicos de Invierno 2026: ¿Por dónde se podrá ver?

Claro Sports anunció la transmisión oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 para 17 países de América Latina, con más de 400 horas de producción, más de 180 eventos y hasta cinco competencias simultáneas vía multiplataforma entre el 4 y el 22 de febrero de 2026.
La cobertura incluirá televisión de paga, plataformas digitales como Claro video, Amazon Prime, YouTube y Smart TV desde Apple TV hasta Android TV, Samsung, Roku y LG, con producción diaria de todas las disciplinas en competencia.
Para Colombia, esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno tendrá una noticia especial: la presencia de Fredrik Gerardo Fodstad como el principal representante del país en esquí de fondo (cross-country). Fodstad competirá en pruebas individuales como skiathlon, 10 km y sprint clásico, y en evaluación está su participación en la prueba de 50 km, considerada la más exigente de la disciplina, en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero en Italia.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran en distintas sedes entre Milán y Cortina d’Ampezzo, marcando la primera vez que la cita invernal en Italia se desarrolla en varias regiones del país. Esta será la cuarta participación consecutiva de Colombia en unos Juegos de Invierno, tras su debut en Vancouver 2010 con la esquiadora Cynthia Denzler, seguido por participaciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.
Fredrik Fodstad y el papel de Colombia en deportes de invierno
Fodstad nació en Bogotá el 7 de enero de 2001 y fue adoptado por una familia noruega, donde desarrolló su carrera como esquiador profesional en esquí de fondo. Su cupo para representar a Colombia en Milano-Cortina 2026 fue asegurado mediante el sistema de clasificación por naciones, que asigna plazas a países según resultados internacionales en la modalidad.
La disciplina de esquí cross-country en Milán-Cortina contará con 296 atletas, 148 hombres y 148 mujeres, con un máximo de 16 deportistas por comité olímpico. En este contexto, Fodstad competirá en eventos de resistencia y velocidad sobre circuitos de hasta 8,3 kilómetros diseñados para evaluar técnica, condición física y táctica en nieve.
El país ha enviado atletas en disciplinas como esquí alpino, esquí de fondo y patinaje de velocidad en ediciones anteriores. En PyeongChang 2018, Sebastián Uprimny fue el primer esquiador de fondo en representar al país, y en Beijing 2022 Carlos Quintana compitió en dos pruebas de la misma modalidad.
La participación de Fodstad representa también una continuidad en la estrategia del Comité Olímpico Colombiano de promover la presencia nacional en citas mundiales, incluso en deportes poco tradicionales para el país. El atleta estará acompañado por su entrenador y un delegado oficial durante toda la competencia.
Los Juegos de Invierno a través de Claro Sports
Claro Sports confirmó que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, y que la cobertura de las competencias se hará día a día a través de su multiplataforma. La estrategia de transmisión permitirá a los seguidores escoger hasta cinco competencias en simultáneo, un formato diseñado para ampliar el acceso a eventos en distintas disciplinas.
Recomendado: Los Juegos Olímpicos de Invierno dejarán en Milán casi la mitad del presupuesto anual de Bogot
Para Colombia, la señal será clave para seguir de cerca la participación de Fodstad y medir su desempeño frente a atletas de potencias históricas del esquí de fondo, como Noruega, Suecia y Finlandia. Al mismo tiempo, permitirá visibilizar la presencia del país en un evento que reúne a más de 2.900 atletas de cerca de 90 naciones.