Una nueva cadena transmitirá varios partidos del Mundial 2026 en Colombia: Lo hará gratis

Radio Nacional de Colombia transmitirá por primera vez en su historia la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión convierte a la radio pública en un actor clave de la cobertura del evento deportivo más visto del mundo y garantiza el acceso gratuito a los partidos en regiones del país donde no llega la televisión ni el internet.
El anuncio fue realizado en el programa El Calentao por Hollman Morris, gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, y Carlos Orduz, director de deportes. Ambos confirmaron que RTVC adquirió oficialmente los derechos de transmisión del Mundial a la FIFA, una operación financiada con recursos públicos y sustentada en el alcance territorial de la radio estatal.
Según datos históricos de la FIFA, el Mundial supera los 3.000 millones de espectadores globales. En Colombia, la radio sigue siendo el medio con mayor penetración territorial. Cifras del Ministerio TIC indican que la radio pública llega a zonas rurales y apartadas donde otros medios no tienen presencia permanente, lo que amplía el impacto social de esta transmisión.
Mundial 2026: El salto de la radio pública al mayor evento deportivo
Carlos Orduz explicó que esta será la primera vez que Radio Nacional transmita un evento de la magnitud de una Copa Mundial de fútbol. La experiencia previa con los Juegos Olímpicos de París 2024 sirvió como antecedente técnico y editorial para asumir ahora un torneo con mayor volumen de partidos y audiencia.
Por su parte, Hollman Morris señaló que, a nivel internacional, solo algunos medios públicos han transmitido eventos deportivos de esta escala, entre ellos la BBC de Londres y Radio Televisión Española.
El gerente también recordó que la compra de derechos deportivos por parte de medios públicos ha generado controversia en Colombia. En 2024, la adquisición de los derechos de los Juegos Olímpicos fue cuestionada por sectores privados. Sin embargo, desde RTVC se defendió la inversión con base en el impacto social y el acceso a poblaciones históricamente excluidas del consumo de eventos internacionales.
Aunque no se ha revelado el monto exacto de los derechos del Mundial 2026, se trata de una inversión menor a la televisión, pero estratégica por el alcance masivo de la radio. En mercados internacionales, los derechos del Mundial representan contratos multimillonarios, especialmente en pantallas, mientras que la radio conserva un rol clave en cobertura y acompañamiento informativo.