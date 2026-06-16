Mundial 2026 dispara los viajes de colombianos: más de 106.000 ya salieron rumbo a Norteamérica

La expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ya se refleja en los movimientos migratorios del país. De acuerdo con datos del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia, 106.904 colombianos viajaron hacia Estados Unidos, México y Canadá con motivo del torneo, en cifras consolidadas hasta el 14 de junio.
Estados Unidos se mantiene como el principal destino para los aficionados colombianos. Según el reporte oficial, 73.819 viajeros se desplazaron hacia ese país, equivalente a cerca del 69 % del total de movimientos registrados hacia las tres naciones anfitrionas del Mundial. México ocupó el segundo lugar con 27.688 viajeros, mientras que Canadá recibió 5.397 colombianos.
Las cifras evidencian el impacto que tiene el evento deportivo sobre la movilidad internacional. Aunque Estados Unidos, México y Canadá figuran históricamente entre los destinos más visitados por los colombianos, el Mundial impulsó un aumento en los desplazamientos durante las primeras semanas de junio, coincidiendo con el inicio de la competencia y la programación de partidos en distintas ciudades sede.
Migración Colombia informó además que la segunda semana de junio registró un crecimiento del 14 % en las salidas internacionales frente a la primera semana del mes. El mayor flujo se presentó el 14 de junio, jornada en la que se contabilizaron 13.316 movimientos migratorios hacia el exterior.
Mundial 2026 impulsa viajes de colombianos hacia México, Estados Unidos y Canadá
Uno de los datos más relevantes del monitoreo realizado por la autoridad migratoria es el comportamiento de los viajeros con destino a México. La entidad señaló que ese país concentró aproximadamente uno de cada cuatro colombianos que se desplazaron hacia los territorios anfitriones de la Copa Mundial.
Según explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, el torneo ha tenido una incidencia directa en la movilidad internacional de los ciudadanos, especialmente hacia los tres países organizadores. En el caso de México, una parte importante de los viajeros declaró como motivo principal de su desplazamiento la asistencia a partidos del Mundial.
A esto se suma que el calendario de encuentros deportivos programados en territorio mexicano coincidió con el inicio de la temporada vacacional de mitad de año, un factor que también contribuyó al incremento de los viajes. Muchos pasajeros aprovecharon el desplazamiento para combinar asistencia a los partidos con actividades turísticas en ciudades sede y otros destinos del país.
El comportamiento observado durante el segundo fin de semana de junio también muestra la relación entre la programación deportiva y los movimientos migratorios. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio se concentró cerca de la mitad de las salidas registradas durante el período analizado por las autoridades.
Aeropuerto El Dorado concentra la mayor salida de viajeros por el Mundial 2026
El principal punto de salida de los colombianos que viajan al Mundial sigue siendo el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La terminal aérea concentra la mayor parte de los pasajeros que se desplazan hacia destinos internacionales y mantiene su posición como el centro de conexión más importante del país.
Después de Bogotá, los aeropuertos con mayor movimiento de viajeros hacia los países sede del Mundial son José María Córdova de Medellín, Rafael Núñez de Cartagena, Alfonso Bonilla Aragón de Cali y Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
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Las cifras confirman el efecto que tiene la Copa Mundial 2026 sobre el tráfico aéreo internacional de Colombia. El torneo, que por primera vez se disputa de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, ha generado una movilización masiva de aficionados en toda la región.
Con el inicio de la participación de la Selección Colombia contra Uzbekistán y el avance de la fase de grupos, las autoridades prevén que continúe un alto flujo de viajeros hacia las ciudades anfitrionas, especialmente en las fechas cercanas a los encuentros del combinado nacional.