Colombia debuta en el Mundial 2026 con una plantilla que triplica en valor a la de Uzbekistán

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 marca su regreso a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta el torneo con una base de jugadores experimentados, consolidados en Europa y un grupo de futbolistas en crecimiento que buscan consolidarse en el escenario internacional. En ese contexto, el valor de mercado de la plantilla se convierte en un indicador relevante para dimensionar el nivel competitivo de la tricolor.
En su primer partido del torneo, Colombia enfrentará a la selección de Uzbekistan, un rival que disputará su primera Copa del Mundo. El encuentro reúne a dos selecciones con trayectorias distintas en el fútbol internacional y con diferencias marcadas en su valorización de mercado.
De acuerdo con datos de Transfermarkt, la selección colombiana alcanza una cotización total de 302,35 millones de euros, mientras que el conjunto uzbeko suma 85,33 millones de euros. Esto representa una diferencia de 217,02 millones de euros entre ambas escuadras.
La brecha implica que la plantilla de Colombia tiene un valor cercano a 3,5 veces el de Uzbekistán, un reflejo de la mayor presencia de futbolistas colombianos en ligas de alto nivel en Europa. En el caso de Uzbekistán, aunque su valorización ha crecido en los últimos años, todavía se mantiene por debajo de selecciones con mayor recorrido en el circuito internacional.
Luis Díaz lidera el valor de Colombia en el mercado
El jugador más valioso de la selección colombiana es el guajiro Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, con una cotización de 70 millones de euros. Su valor representa cerca del 23 % del total de la plantilla y lo consolida como el principal referente económico y deportivo del equipo cafetero.
En Colombia también destacan otros futbolistas con experiencia en el fútbol europeo como Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, con un valor de mercado de 30 millones de euros y Richard Ríos, del Benfica, que registra un valor de 25 millones de euros luego de su gran nivel en la liga portuguesa.
Otros jugadores destacados y con gran presente en Europa son Daniel Muñoz, campeón de la Conference League con el Crystal Palace y el defensor central Jhon Lucumí que milita en el Bolonia de la Serie A de Italia. Ambos aparecen con un valor de 22 millones de euros después de grandes temporadas en el fútbol del ‘Viejo Continente’.
Khusanov es el principal activo de Uzbekistán
En el caso de Uzbekistán, el jugador más valioso es Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, tasado en 50 millones de euros. Su valor lo ubica como la principal referencia del equipo tanto en lo deportivo como en el mercado internacional.
Detrás aparecen Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev, ambos atacantes, con una valoración de 7 millones de euros. La estructura del plantel muestra una mayor concentración del valor en pocos jugadores, aunque con una base que ha venido creciendo en competitividad internacional.
El mediocampista Aziz Ganiev, del Al-Bataeh también es uno de los jugadores más destacados con 2 millones de euros de valor de mercado según Transfermarkt, mientras que luego aparecen algunos jugadores que apenas superan el millón de euros, como su arquero Abduvokhid Nematov, que está tasado en 1,5 millones de euros.
¿Hay una brecha tan grande entre Colombia y Uzbekistán?
El enfrentamiento entre ambas selecciones también refleja dos realidades deportivas distintas. Colombia llega con mayor experiencia en torneos internacionales, como finalista de la Copa América 2024 y con presencia constante de sus jugadores en ligas europeas de primer nivel mundial. Uzbekistán, en cambio, afronta su primera participación mundialista, lo que marca un punto de partida histórico para su fútbol y con jugadores aún no tan reconocidos en el ámbito internacional.
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La diferencia en el valor de mercado no solo responde a las cifras individuales, sino también a la exposición, el nivel de las ligas donde compiten sus futbolistas y la trayectoria de ambas federaciones en el escenario mundialista.Colombia y Uzbekistán se medirán a partir de las 9 de la noche en el Estadio Banorte de Ciudad de México y empezará a definir la suerte del Grupo K del Mundial 2026, donde también se encuentran la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo y la República Democrática del Congo.