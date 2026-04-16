El uso del polígrafo en contratación: una práctica que no desaparece en Colombia 

Buscar trabajo en Colombia no solo implica preparar una hoja de vida o enfrentar entrevistas. Para muchos candidatos, los procesos de selección generan incertidumbre por las preguntas, las pruebas técnicas y los filtros que pueden definir su futuro laboral. Sin embargo, hay un mecanismo que, aunque no siempre es visible, suele generar aún más tensión: el polígrafo.
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Esta herramienta, asociada tradicionalmente a contextos policiales o judiciales, sigue presente en algunos procesos de contratación en el país. Y aunque el mercado laboral avanza hacia tecnologías digitales, inteligencia artificial y análisis de datos, el uso del polígrafo no ha desaparecido.
Por el contrario, continúa siendo utilizado en sectores específicos donde la confianza y la gestión del riesgo son determinantes.
Uso del polígrafo en procesos de selección en Colombia
De acuerdo con un informe de Adecco Colombia, empresa líder mundial en consultoría de recursos humanos, el uso del polígrafo sigue vigente como parte de ciertos procesos de selección, incluso en un contexto de transformación digital del empleo.
“Mientras las empresas buscan integrar cada vez más la inteligencia artificial para anticipar el desempeño laboral de los candidatos, algunos procesos de selección en Colombia aún incluyen una herramienta asociada más al imaginario policial que al entorno corporativo”, señala el análisis de Adecco.
Este contraste refleja una realidad del mercado laboral: la tecnología avanza, pero no necesariamente reemplaza prácticas tradicionales, especialmente cuando están relacionadas con la confianza.
En qué casos se sigue usando el polígrafo
Según Adecco, esta herramienta no es de uso generalizado, pero sí se mantiene en sectores donde la confiabilidad es crítica. Se utiliza en actividades como seguridad privada, transporte de valores, sector financiero, logística, retail y defensa, donde las empresas buscan minimizar riesgos asociados a manejo de dinero, información sensible o activos estratégicos.
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En estos contextos, el polígrafo se incorpora como un filtro adicional dentro de procesos más amplios de validación, enfocados en proteger la operación y reducir posibles vulnerabilidades.
Uno de los puntos más relevantes del debate es su fiabilidad. “El polígrafo ha logrado mantenerse en el imaginario colectivo como una especie de ‘máquina de la verdad’, pese a que su fiabilidad ha sido ampliamente cuestionada”, advierte Adecco.
El informe explica que lo que realmente mide son respuestas fisiológicas, como el pulso o la respiración, las cuales pueden alterarse por factores como el estrés, el nerviosismo o la presión propia del proceso de selección.
Esto abre una discusión sobre su validez como herramienta determinante en decisiones laborales, especialmente en un entorno donde se privilegia cada vez más el análisis basado en datos.
Lo que dice la ley en Colombia sobre el uso del polígrafo
Desde el punto de vista jurídico, el uso del polígrafo está permitido, pero bajo condiciones estrictas. Así lo explicó Diana Galeano, jefe de Operaciones de Selección Especializada de Adecco Colombia: “En Colombia su aplicación está permitida siempre que se garantice el consentimiento informado y el respeto por los derechos fundamentales del evaluado”.
Esto implica que el candidato debe conocer previamente el alcance de la prueba y aceptar voluntariamente su realización.
Además, la experta enfatiza que esta herramienta no define por sí sola una contratación: “El polígrafo no actúa como un mecanismo aislado de decisión, sino como un complemento dentro de procesos de evaluación más amplios”.
Más allá de su uso técnico, el polígrafo también incide en la percepción que tienen los candidatos sobre las empresas. Para algunos postulantes, puede generar incomodidad o sensación de invasión de la privacidad, especialmente cuando se abordan temas personales o antecedentes laborales.
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En ese sentido, Adecco advierte que la transparencia es clave en estos procesos. “Es fundamental que las empresas expliquen claramente el propósito de la evaluación, su alcance y las condiciones en las que se realiza. La confianza también se construye desde la forma en que se desarrollan los procesos”, señaló Galeano.