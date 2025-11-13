Utilidad consolidada de Banco Bogotá a septiembre tuvo fuerte alza y superó el $1 billón; cartera también subió

El Banco de Bogotá, una de las entidades que componen el Grupo Aval, dio a conocer sus resultados con corte al tercer trimestre del año, según los cuales la utilidad consolidada arrojó un crecimiento de 38,4 %.
Esto quiere decir que en lo corrido del año a septiembre el banco ganó $1,08 billones, mientras que para el mismo periodo del año pasado reportó una utilidad de $788.614 millones.
Al revisar el dato solamente del tercer trimestre, la ganancia neta atribuible a accionistas fue de $390.309 millones, también superior a la de igual corte de 2024, cuando alcanzó $377.674 millones. La variación fue de 3,3 %.
Según informó la entidad, la utilidad de este trimestre representa rentabilidades anualizadas de 1,0 % para el ROAA y de 9,1 % para el ROAE.
Otros resultados de Banco de Bogotá
Los activos consolidados del Banco de Bogotá totalizaron $155,8 billones al 30 de septiembre de 2025, representando un cambio anual y trimestral de 6,0 % y 1,8 %, respectivamente.
Destacó el banco que, eliminando el efecto de la tasa de cambio, los activos crecieron 7,4 %, y 2,5 %, respectivamente. El crecimiento trimestral se debe principalmente a incrementos en la cartera neta y a las inversiones de renta fija.
La estructura de balance consolidado es liderada por la cartera neta, representando el 67,2 % del total de los activos, seguida de inversiones de renta fija (14,3 %), inversiones de renta variable (7,8 %), otros activos (5,9 %) y efectivo (4,9 %).
La cartera bruta consolidada ascendió a $109,4 billones, incrementando 4,8 % frente al 30 de septiembre de 2024 y 2,5 % frente al segundo trimestre de este mismo año.
El crecimiento de la cartera entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2025 se explica principalmente por un aumento en la cartera comercial (2,7 %), en la cartera hipotecaria (3,7 %) y en la cartera de consumo (1,3 %).
La cartera comercial representa el 62,9 % del total del portafolio, la cartera de consumo representa el 22,5 % y la cartera hipotecaria aumentó su participación a 14,6 %.
