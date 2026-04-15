Valle de Aburrá tendrá nuevo Metrocable: Reducirá tiempo de viaje y definieron fecha clave

La Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, en articulación con el Metro de Medellín, presentó los avances y proyecciones del nuevo sistema de metrocable que se proyecta para la ciudad. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de fortalecimiento del sistema de transporte público y de integración territorial en el Valle de Aburrá.
De acuerdo con la información entregada por la administración distrital, el proyecto ya registra progresos relevantes en la fase de estudios de factibilidad. Esta etapa resulta determinante, ya que permite definir aspectos técnicos, financieros y operativos necesarios para su ejecución. La obra busca conectar el corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de La Estrella, lo que ampliará las opciones de movilidad para miles de habitantes de esta zona.
Uno de los principales objetivos de esta infraestructura es consolidar una tercera vía de acceso hacia San Antonio de Prado, un territorio que históricamente ha enfrentado limitaciones en materia de conectividad. Con esta nueva alternativa de transporte, se espera no solo mejorar los desplazamientos cotidianos, sino también contribuir a la calidad de vida de la población, al reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios y oportunidades en otras zonas del área metropolitana.
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En términos de operación, el metrocable proyecta una reducción significativa en los tiempos de viaje. Actualmente, el trayecto entre la estación La Estrella y el parque de San Antonio de Prado puede tomar cerca de 60 minutos; con la implementación del sistema, este tiempo se reduciría a aproximadamente 20 minutos. Este cambio tendría un impacto directo en la eficiencia del transporte y en la dinámica diaria de los usuarios.
¿Cuántas estaciones tendrá el nuevo metrocable en Medellín?
El sistema contemplado tendría una extensión de cinco kilómetros y una capacidad estimada de movilización de 2.700 pasajeros por hora. Además, se integraría como el séptimo cable aéreo del Valle de Aburrá y el de mayor longitud dentro de la red existente. En cuanto a su desarrollo, el cronograma preliminar indica que el proyecto podría entrar en fase de adjudicación y contratación durante el tercer trimestre de 2027.
Finalmente, la inversión estimada para la construcción asciende a cerca de $1,3 billones, recursos que serían asumidos por la Alcaldía de Medellín. Se prevé que el tiempo de ejecución de la obra sea de aproximadamente 30 meses, una vez se inicien las labores constructivas.