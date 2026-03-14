Valora Analitik fue reconocida en los Premios PREVER 2025 en España por su gestión humana y su apuesta por el bienestar laboral

En un momento en el que el ejercicio periodístico en Colombia sigue enfrentando fuertes presiones laborales, Valora Analitik recibió un reconocimiento internacional por su apuesta por el bienestar de sus trabajadores y su modelo de gestión humana.
La distinción llega en un contexto desafiante para el sector. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2025 el 72 % de los periodistas encuestados reportó haber experimentado algún grado de desgaste emocional. Entre las condiciones que más afectan su bienestar aparecen los salarios insuficientes, la ausencia de contratos estables y los horarios prolongados sin descanso adecuado.
Ese escenario contrasta con la experiencia de Valora Analitik, donde los periodistas cuentan con contratos de trabajo a término indefinido, una política de desconexión laboral y un entorno organizacional que ha venido fortaleciendo sus estándares de cuidado interno.
A ello se suman los resultados obtenidos tras la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en 2025, ejercicio que arrojó una ponderación de riesgo bajo y riesgo despreciable en los factores intralaborales. Para el medio, estos resultados reflejan la solidez de sus prácticas internas y una visión de largo plazo sobre el valor del talento humano.
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Así es el reconocimiento recibido por Valora Analitik
Ese trabajo fue reconocido en España. En enero de 2026, Valora Analitik fue notificada sobre la concesión, por unanimidad, de la Medalla de Oro al Mérito Profesional Colectiva Internacional, otorgada por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España por la excelencia profesional de sus servicios y la gestión de su talento humano.
El reconocimiento se entregó en España, en el marco de la XXVII edición de los Premios PREVER, durante las Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa, realizadas en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano, España.
Se trata de un galardón con trayectoria. Los Premios PREVER nacieron en 1998 y con el paso de los años se consolidaron como una referencia en prevención de riesgos laborales en España. Hoy, además, tienen alcance internacional y distinguen a personas, empresas e instituciones que se destacan por sus aportes en seguridad, salud en el trabajo, innovación y cultura preventiva.
En el caso de Valora Analitik, el premio fue recibido por Natalia Henao Pérez, Gerente Jurídica y de Gestión Humana, quien ha liderado la implementación de las prácticas que hoy sostienen ese reconocimiento: estabilidad laboral, promoción del bienestar, fortalecimiento de la cultura organizacional y desarrollo integral de los colaboradores.
El reconocimiento internacional no es el único frente en el que la organización ha sido destacada. Actualmente, Valora Analitik avanza en su proceso de certificación como Empresa B, una acreditación internacional que evalúa el desempeño social, ambiental y de gobernanza de las compañías.
Como parte de ese camino, el medio ya recibió dos insignias. Una de ellas, “Por construir bienestar y compromiso desde adentro”, reconoce sus prácticas laborales. La otra, “Por gestionar tu huella con responsabilidad y visión de futuro”, destaca su trabajo en materia ambiental.
De concretar la certificación, Valora Analitik se convertiría en el primer medio de comunicación en Colombia en obtener este sello, en una señal de que el periodismo también puede construirse desde modelos empresariales más sostenibles y con mejores condiciones para quienes lo hacen posible.
En un sector marcado muchas veces por la inestabilidad, el caso de Valora Analitik apunta en otra dirección: la de un medio que busca combinar rigor periodístico con bienestar laboral, sostenibilidad y una gestión humana capaz de convertirse también en noticia.