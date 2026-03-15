Venezuela descarta propuesta de Petro de arancel cero: “nos gustaría, pero no se puede”

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, manifestó públicamente la imposibilidad de eliminar los aranceles que cobra a Colombia, tal como lo sugirió recientemente su homólogo Gustavo Petro.
La mandataria aseguró que la industria venezolana sufre desventajas competitivas debido a las restricciones económicas internacionales que pesan sobre el país, particularmente las de Estados Unidos.
“Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo productor venezolano está sancionado, no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, dijo.
Las declaraciones fueron emitidas ayer, sábado 14 de marzo, desde Caracas durante un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y días después de los encuentros que ha sostenido su administración con funcionarios colombianos, como el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la canciller, Rosa Villavicencio.
La oferta de Petro se conoció el pasado viernes 13 de marzo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.
El mandatario propuso, además de una integración fronteriza profunda que incluía el arancel cero para todo el intercambio de bienes, el avance hacia una unión energética basada en fuentes limpias y la formalización de la doble nacionalidad con derechos plenos para los habitantes de ambas naciones.
Aunque recientemente se canceló una cumbre presidencial en Cúcuta (Colombia) argumentando temas de fuerza mayor, las delegaciones de ambos países se han acercado para discutir temas como el reinicio de las exportaciones de gas venezolano hacia Colombia y la coordinación militar para combatir grupos criminales en la zona fronteriza.
Los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villevicencio e Yván Gil, revelaron el viernes la intención de celebrar una nueva reunión de alto nivel entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez los días 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (Venezuela).
Relación comercial con Venezuela
Desde 2003, con la firma del acuerdo suscrito entre ambos países, 91 % del comercio que entra a Venezuela quedó libre de aranceles, esto incluye la mayoría de los bienes industriales, materias primas y productos farmacéuticos.
El 9 % restante corresponde a productos protegidos que aún pagan aranceles o tienen preferencias limitadas, como los lácteos, las carnes y otros productos agrícolas (arroz, café, azúcar, aceites vegetales, huevos, etc.).
La propuesta de Petro reviviría las condiciones de la Comunidad Andina (CAN), en el marco de la cual se creó una zona de libre comercio en la que casi el 100 % del universo arancelario tenía un gravamen del 0 %.
Sin embargo, Venezuela se retiró de la alianza en el año 2006 y en 2011 se vencieron todos los beneficios comerciales con la nación.
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