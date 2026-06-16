Venezuela firma nuevos acuerdos con multinacionales para avanzar en proyectos energéticos y petroleros

Venezuela continúa avanzando en conversaciones con compañías internacionales del sector energético, en medio de los esfuerzos por fortalecer tanto su sistema eléctrico como su industria de hidrocarburos, como parte de su reactivación.
Recientemente se conocieron nuevos acuerdos preliminares con la estadounidense GE Vernova y con la española Repsol, enfocados en evaluar oportunidades de inversión y desarrollo en el país.
Por un lado, el Gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento con GE Vernova para trabajar en proyectos orientados a mejorar la disponibilidad de energía eléctrica.
La iniciativa contempla la incorporación progresiva de nueva capacidad de generación, con una meta inicial cercana a un gigavatio durante los primeros dos años y una expansión posterior que podría superar los cinco gigavatios en un plazo de cuatro años.
Según lo informado por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, el siguiente paso será la formalización de los contratos necesarios para poner en marcha los proyectos contemplados en el acuerdo, según Reuters.
Relacionado: Inside Venezuela | La transición venezolana 5 meses después de la caída de Maduro: menos respaldo político y economía estancada
GE Vernova es una de las empresas de energía más grandes del mundo, encargada de generar aproximadamente el 25 % de la electricidad global y nació tras la escisión del histórico conglomerado General Electric
Repsol analiza nuevas oportunidades
Repsol suscribió un memorando de entendimiento con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para estudiar el desarrollo de una nueva área petrolera denominada Horcón, ubicada al sureste del Lago de Maracaibo.
El acuerdo permitirá analizar el potencial de esta zona, localizada entre campos donde la petrolera española ya mantiene operaciones.
Durante las reuniones también se revisaron los avances de los activos que actualmente opera Repsol en Venezuela, las inversiones previstas para los próximos meses, los mecanismos de pago asociados a acuerdos vigentes y el plan de cargamentos de crudo proyectado, según el diario Expansión.
Relacionado: Exportaciones de petróleo en Venezuela llegaron en mayo a máximos de 7 años
Además, las partes manifestaron su intención de avanzar en el análisis de oportunidades de gas natural costa afuera, con el objetivo de profundizar estudios técnicos sobre yacimientos ubicados en áreas marinas venezolanas.
Estos acuerdos se suman a otros entendimientos alcanzados este año entre Repsol, PDVSA y socios internacionales para impulsar la producción de petróleo y gas en Venezuela, en momentos en que el país busca atraer nuevas inversiones al sector energético y ampliar su capacidad operativa.