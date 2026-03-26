Viajar al Mundial 2026 no será nada barato: La regla migratoria de Trump que genera polémica

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, una medida migratoria de Estados Unidos, impulsada por Donald Trump, amenaza con impactar la logística y la asistencia de aficionados y delegaciones de varias selecciones africanas. El torneo, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 equipos y podría movilizar a más de 5 millones de visitantes en Norteamérica, según estimaciones de las autoridades locales y la FIFA.
El gobierno estadounidense mantiene vigente un programa piloto de “visa bond” que permite exigir depósitos reembolsables de entre US$5.000 y US$15.000 a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia irregular. Esta política, impulsada en la administración de Donald Trump, sigue aplicándose a solicitantes de visas de turismo y negocios y se extenderá hasta agosto de 2026, es decir, durante todo el Mundial.
Entre los países afectados figuran Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, todos clasificados al torneo. En total, África tendrá al menos nueve selecciones en la Copa del Mundo, una cifra récord frente a las cinco que participaron en Qatar 2022, tras la expansión del formato del campeonato.
Fianzas impuestas por Trump que afectan a aficionados y también a jugadores
El programa permite a los consulados exigir la fianza como condición para aprobar la visa. El dinero se devuelve si el visitante abandona el país dentro del plazo permitido, pero en la práctica implica una barrera financiera importante. Un grupo de cuatro aficionados de Senegal, por ejemplo, podría tener que inmovilizar hasta US$60.000 solo para viajar al torneo.
La controversia escaló porque la normativa no contempla exenciones automáticas para deportistas profesionales. Esto abre la posibilidad de que jugadores y miembros del cuerpo técnico de estas selecciones deban cumplir el mismo proceso que cualquier turista, lo que añade trámites y costos en medio de calendarios ajustados.
La FIFA confirmó que adelanta conversaciones con el Departamento de Estado para garantizar la entrada sin restricciones de delegaciones oficiales. La entidad busca una dispensa similar a la que se aplica en Juegos Olímpicos y otros eventos globales.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 104 partidos y sedes en 16 ciudades. La expansión de equipos africanos, de cinco a nueve, implica un aumento potencial de cientos de miles de viajeros adicionales desde ese continente. Sin embargo, las fianzas podrían reducir esa demanda y afectar ingresos por turismo, hotelería y transporte en ciudades sede como Nueva York, Miami o Los Ángeles.
En Qatar 2022, más de 1,4 millones de visitantes internacionales asistieron al torneo, y el gasto turístico superó los US$7.000 millones. En contraste, Estados Unidos esperaba cifras mucho mayores por su tamaño y capacidad hotelera, lo que hace que cualquier restricción migratoria tenga impacto directo en la economía del evento.
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Como curiosidad, el partido inaugural volverá a enfrentar a México y Sudáfrica, replicando el duelo que abrió el Mundial 2010. Esta coincidencia histórica se produce en un contexto muy distinto: por primera vez, un torneo mundialista podría disputarse con miles de aficionados obligados a dejar depósitos bancarios para poder ingresar al país anfitrión.