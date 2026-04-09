El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, planteo que, si el ministro de Hacienda se ausenta de la próxima Junta Directiva del emisor, programada para el 30 de abril, y eso impide que se lleve a cabo la sesión, sería necesario revisar los estatutos del banco central.
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“Si se usa ese decreto para, de alguna manera, extorsionar decisiones y obligar a que las decisiones tengan que ser las que quiere el Gobierno, la independencia, autonomía y decisiones del banco estarían entre dicho y un decreto que ha funcionado bien más de 33 años estaría restringiendo el derecho de la Constitución”, señaló.
Sin embargo, dijo que tiene confianza en que la sensatez prevalezca, pues las leyes establecen que la Junta del BanRep debe reunirse al menos una vez por mes y un decreto reglamentario, que constituye los estatutos de la entidad, especifica que el quórum requiere la presencia del ministro de Hacienda, “sobre lo cual nunca hemos tenido problemas hasta ahora”.
El funcionario le contó a Bloomberg Línea en entrevista que no ha hablado con el ministro, pero mostró su respeto y disposición para conversar y buscar salidas, “a pesar de la deslegitimación que ha hecho mía y de mis colegas”.
Finalmente, Villar defendió la presencia del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del banco central, luego de que algunos exgerentes y excodirectores plantearan la posibilidad de hacer una reforma normativa que prescinda de su participación.
“El hecho de conversar con el ministro es algo que ha facilitado que la Junta, al tomar sus decisiones, tenga la información sobre lo que está viendo el Gobierno y que el Gobierno, a través del ministro, entienda las preocupaciones de los miembros de la Junta. Es importante esa necesidad de coordinación”, dijo.
Sin embargo, insistió en que si la presencia del ministro se usa para que la Junta deje de ser independiente, eso iría en contravía “de otros elementos más importantes y fundamentales de la misma constitución” y eso justificaría una revisión de las leyes.
“Yo no veo ningún problema en que siga funcionando como en estos casi 35 años. La Constitución y la ley establecen que el ministro haga parte de la junta y eso nunca ha sido un problema bajo el principio de la presunción de que los funcionarios cumplen con su deber”.
También explicó que, si dicha presunción deja de existir, es decir, si el ministro de Hacienda decide no asistir, habría que revisar el decreto que desarrolla el mandato constitucional, pero no la Constitución.
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