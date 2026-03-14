Con una oferta que combina parques temáticos, gastronomía, eventos y experiencias urbanas, Orlando continúa consolidándose como el destino más visitado de Estados Unidos.
La ciudad recibe alrededor de 75 millones de turistas al año y trabaja en diversificar su propuesta para seguir atrayendo viajeros internacionales. En conversación con Valora Analatik, Leo Salazar, PR senior manager para Latam de Visit Orlando, habló sobre la estrategia que viene implementando este territorio para mantener su atractivo.
Orlando es uno de los destinos más visitados de Estados Unidos. ¿Cómo se mantienen esos niveles de demanda?
Orlando es el destino más visitado de Estados Unidos, con alrededor de 75 millones de visitantes al año, que es prácticamente el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Para 2025 esperamos que el número pueda ser cerca de un 5 % menor, pero seguimos moviéndonos alrededor de esas cifras.
Uno de los factores clave es que Orlando es una ciudad que muchas personas quieren visitar, especialmente las familias, porque representa ese sueño de tomar unas vacaciones en los parques temáticos.
En la ciudad tenemos 15 parques temáticos. Disney cuenta con cuatro parques y dos parques acuáticos, Universal tiene tres parques y uno acuático, y también está SeaWorld con dos parques y un parque de agua. A esto se suman Peppa Pig, Legoland y el Kennedy Space Center. Por eso nos llaman la capital mundial de los parques.
Otro aspecto importante es que todo queda muy cerca. Desde el aeropuerto puedes llegar a los parques, a los hoteles o a los centros comerciales en unos 20 minutos. Todo está dentro de la misma zona turística, lo que hace que moverse en la ciudad sea muy fácil.
Además, siempre hay novedades. Por ejemplo, ahora Universal tiene el nuevo parque Epic con atracciones como Mario Bros. Incluso quienes ya visitaron Orlando siempre encuentran algo nuevo, además de las atracciones tradicionales. También hay casi 100 atracciones adicionales fuera de los parques, lo que amplía mucho la oferta para los visitantes.
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Orlando es mucho más que parques temáticos. ¿Qué otros segmentos están impulsando para atraer turistas?
En este momento estamos apostando mucho por nuestros barrios. Lugares como Winter Park, Downtown Orlando, Winter Garden, Hourglass o Mills 50 se han convertido en zonas que los visitantes quieren conocer.
Una de las razones es la gastronomía. En la ciudad tenemos más de 6.000 restaurantes que representan 40 cocinas internacionales, además de fusiones con la cocina local.
Hace tres años empezamos a trabajar con la Guía Michelin y actualmente tenemos 58 restaurantes incluidos, nueve con una estrella y uno con dos estrellas. Esto ha atraído especialmente a viajeros jóvenes que buscan experiencias gastronómicas cuando viajan.
Muchos de estos restaurantes están ubicados en esos barrios, que además tienen museos, tiendas de antigüedades, eventos culturales y espacios al aire libre. Así, el visitante puede experimentar la ciudad como lo hacen los locales.
Orlando también cuenta con más de 3.000 lagos, donde se pueden hacer actividades como kayaking, nadar con manatíes o recorrer zonas naturales donde se observa la fauna y la flora local.
¿Qué papel están jugando los deportes y los eventos en la estrategia turística?
Los deportes son otro de los segmentos que estamos impulsando con fuerza.
Orlando tiene varios equipos profesionales, como el Orlando Magic en baloncesto, Orlando City en fútbol masculino y Orlando Pride en fútbol femenino. También tenemos hockey con los Solar Bears.
Además, la sede nacional del tenis de Estados Unidos se mudó a Orlando, lo que convierte a la ciudad en un centro importante para el entrenamiento de nuevos talentos.
También estamos viendo mucho interés en eventos y experiencias. Por ejemplo, conciertos de artistas internacionales como Shakira, Elton John o Ricky Martin, así como eventos masivos como Comic Con, MegaCon o EDC, que pueden reunir más de 100.000 personas durante un fin de semana.
Otro evento muy popular es Halloween Horror Nights, que se extiende desde el 15 de agosto hasta el 31 de octubre, lo que hace que en Orlando prácticamente tengamos Halloween durante más de dos meses.
¿Cómo se articula el trabajo entre Visit Orlando y el sector turístico local?
Visit Orlando es una organización sin fines de lucro que reúne a alrededor de 1.600 miembros relacionados con el turismo, incluyendo hoteles, el aeropuerto, transporte, atracciones, parques temáticos y restaurantes. Somos la oficina oficial encargada de promover Orlando y el centro de Florida, una región que sigue creciendo y que incluye varios condados.
En los últimos años también hemos fortalecido el trabajo con los barrios. Cada distrito tiene personas responsables que trabajan directamente con las comunidades y organizaciones locales. Por ejemplo, si un restaurante o una organización cultural necesita más visibilidad, nosotros podemos ayudar a integrarlos en las iniciativas de promoción de la ciudad.
¿El idioma sigue siendo una barrera para atraer turistas latinoamericanos?
En Orlando el idioma ya no es un problema. Somos una comunidad muy multicultural, con una gran presencia de latinoamericanos de países como Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Brasil.
También hay comunidades de Asia, India y otras regiones del mundo. Por ejemplo, en el distrito de Mills 50 se concentra una gran parte de la comunidad asiática.
Además, nuestras páginas web están disponibles en varios idiomas, incluido el español. En ellas también ofrecemos una herramienta donde los visitantes pueden comunicarse con Visit Orlando para planear su itinerario.
Las personas pueden llamar, escribir o usar el chat para decirnos qué quieren hacer en su viaje, y nosotros los ayudamos a organizar hoteles, parques o atracciones. Incluso estamos desarrollando una herramienta basada en inteligencia artificial que ayudará a planificar viajes directamente desde nuestra página web.
¿Qué representa Colombia como mercado para Orlando?
Colombia es un mercado muy importante para nosotros. Actualmente, es el quinto país emisor internacional hacia Orlando, después de Canadá, Reino Unido, Brasil y México.
En 2024 recibimos alrededor de 343.000 visitantes colombianos. Para 2025, esperamos mantener cifras similares y para 2026 proyectamos un crecimiento cercano al 4 %.
Además, la conectividad aérea sigue aumentando. Por ejemplo, Latam duplicó sus vuelos semanales a Orlando, pasando de siete a 14, además de las operaciones de aerolíneas como Avianca, Spirit y Copa. Nuestro objetivo es asegurarnos de que el mercado colombiano sepa que cuenta con el apoyo de Orlando.
¿Cuál es la invitación para los viajeros colombianos?
La invitación es que Orlando tiene opciones para todos. Las familias pueden vivir la experiencia de los parques temáticos, que es algo que muchos sueñan con hacer. Pero también hay muchas alternativas para adultos que viajan sin niños, especialmente para aprovechar los puentes festivos que hay en Colombia.
Se pueden encontrar actividades al aire libre, experiencias gastronómicas, eventos, deportes y conciertos.
Además, con eventos como el Mundial de la FIFA, Orlando puede convertirse en una base para quienes quieran viajar a diferentes ciudades de Estados Unidos para ver partidos, mientras el resto de la familia disfruta de las actividades que ofrece la ciudad.
Orlando tiene mucho que hacer para todos los visitantes.
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