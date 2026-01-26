Camacol advierte de 132.000 viviendas VIS en riesgo por proyecto de Petro para eliminar topes

En Colombia siguen apareciendo alertas con relación a la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para desindexar precios de viviendas VIS del salario mínimo.
Pero en primer lugar, para entender el impacto de esta medida se debe conocer como están los topes actualmente para viviendas VIS y VIP, según estipula el Plan de Desarrollo 2022-2026.
Para ambos casos (VIS y VIP), los máximos son de 90 y 135 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), sin embargo, el tope VIS puede ser de 150 SMMLV cuando:
La vivienda cumpla con criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos definidos por el Gobierno Nacional, las viviendas se encuentren ubicadas en ciudades uninodales cuya población supere los 300.000 habitantes, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere los 500.000 habitantes; cuando las viviendas se encuentren en territorios de difícil acceso.
Así mismo, el plan definió que en áreas de renovación urbana el tope VIP es de 110 SMMLV y el VIS de 175 SMMLV.
Destacado: Plan de Petro de desindexar viviendas VIS del salario mínimo subirá precios de casas nuevas y usadas
¿Cuál es la afectación sobre la vivienda formal?
Frente a esa situación, Coordenada Urbana, de Camacol, presentó un análisis que revela que un 35 % de la oferta de vivienda en preventa o en construcción se afectaría con la aprobación proyecto de decreto.
Camacol hace énfasis en que el Proyecto de Decreto, tal cual como fue presentado, elimina el tope excepcional y de renovación urbana.
Por lo anterior, la Cámara considera importante identificar la porción de mercado que se encuentra por encima de 135 SMMLV, y la porción de mercado en renovación urbana que potencialmente se vería impactada por este cambio regulatorio.
La primera gráfica, distribución de las entregas VIS según precio en SMMLV, muestra que 26 % de las entregas de VIS realizadas en 2025, al corte de noviembre, tuvieron un precio superior a los 135 SMMLV.
“Se puede decir que esta es la porción de mercado que se vería afectada de eliminarse el tope excepcional de 150 SMMLV”, dice el análisis.
Y aunque un poco más de la mitad de estas viviendas corresponden a la ciudad de Bogotá, también se presentarían afectaciones en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín.
Adicionalmente, la gráfica titulada distribución de las entregas VIS en suelo de tratamiento de renovación urbana según precio en SMMLV cruzó la ubicación de los proyectos con la capa de tratamiento – renovación en nueve ciudades en las que se dispone de información georreferenciada en el observatorio urbano de Bitácora Urbana, para identificar proyectos de renovación.
“Al analizar las entregas VIS de renovación en 2025, corte noviembre, se encuentra que el 68 % de ellas tuvieron un precio superior al precio tope VIP o VIS general en el país. Con lo cual, puede decirse que un 68 % de las viviendas VIP o VIS en renovación se verían afectadas por el Proyecto de Decreto”, arrojó el estudio de Camacol.
Según Cuentas Nacionales del DANE, el sector de edificaciones completa más de dos años en recesión técnica.
Es por eso por lo que Camacol advierte que la versión actual del Proyecto de Decreto de Petro podría afectar 35 % del mercado, al llevar a que múltiples proyectos superen el umbral de 135 SMMLV debido al cambio en sus condiciones iniciales.
Los cálculos que hace la Cámara advierten que 132.000 unidades VIS en todo el país se verían afectadas por la eliminación de topes propuesta por el Gobierno Petro, equivalente a una afectación del 35 % del mercado: 76.000 por cuenta de la eliminación del tope excepcional de 150 salarios mínimos (20 %), y 56.000 por cuenta de la eliminación de los topes de renovación (15 %). El total de la afectación equivale a una inversión de $27 billones.
Por todo lo anterior, Camacol hace un llamado a que las acciones de política pública se orienten a promover la construcción de vivienda VIS mediante condiciones “claras y estabilidad normativa que brinden seguridad jurídica y continúen incentivando la inversión privada”.