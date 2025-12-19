Volaris y Viva Aerobus -empresas de bajo costo en el sector de aviación- anunciaron la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora, con el objetivo de acelerar el crecimiento de la aviación de bajo costo y fortalecer la conectividad aérea en México y el exterior.
El acuerdo, que está sujeto a condiciones y aprobaciones regulatorias, permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos, impulsar la democratización de los viajes y generar economías de escala que fortalezcan el perfil financiero del nuevo grupo.
Se tiene previsto que las dos aerolíneas mantengan sus identidades, marcas y operaciones actuales, incluyendo certificados de operación independientes, lo que preservará las opciones existentes para los pasajeros y las rutas ya establecidas.
Bajo este esquema, Volaris y Viva continuarán operando de manera separada, pero con una mayor capacidad para expandir el modelo de vuelos punto a punto y ampliar su alcance en mercados nacionales e internacionales.
«Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas«, dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.
Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, afirmó que la intención es ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto a un mayor número de ciudades dentro y fuera de México, beneficiando tanto a los pasajeros como a las economías locales.
Las ventajas del nuevo grupo
El nuevo grupo busca capitalizar las economías de escala para enfrentar de mejor manera los retos recientes del sector, como los problemas en la cadena de suministro y los mayores costos asociados a flotas y motores.
Con una base financiera más sólida, ambas aerolíneas esperan reducir costos de propiedad de la flota, mejorar el acceso a capital y sostener un crecimiento rentable, lo que se traducirá en tarifas más accesibles para un mayor número de pasajeros.
Además, la alianza pretende estimular la demanda y expandir el mercado de viajes aéreos en el país.
Para los pasajeros, el nuevo grupo mantendrá las opciones actuales de viaje y abrirá la puerta a nuevas alternativas domésticas e internacionales, con mayor conectividad y potenciales colaboraciones en programas de viajero frecuente como Doters y Altitude, así como acuerdos de código compartido.
En el ámbito laboral, la operación independiente de Volaris y Viva garantizará la continuidad de los empleos existentes y brindará mayor estabilidad a sus colaboradores.
Además, la incorporación de nuevas aeronaves y la apertura de bases operativas generarán miles de empleos directos e indirectos, junto con oportunidades de desarrollo profesional en áreas como mantenimiento, capacitación, tecnología e infraestructura.
Las compañías enfatizaron en que el grupo tendrá la capacidad de incrementar significativamente las operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como replicar modelos exitosos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Cancún y Tijuana.
Al final, afirmaron los dos vocereos, “esto impulsará el turismo, los viajes de negocios y las visitas a familiares, fortaleciendo sectores como la hotelería, el comercio y el turismo, y posicionando a la aviación de bajo costo como un catalizador del desarrollo económico y la integración de México con América Latina, Estados Unidos y Canadá”.