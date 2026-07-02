Volkswagen estudia vender su participación en el Bayern Múnich, hoy valorada en más de US$450 millones

El Grupo Volkswagen evalúa vender la participación que mantiene en el Bayern Múnich como parte de un amplio plan de reducción de costos que también contempla hasta 100.000 recortes de empleo y el posible cierre de cuatro plantas en Alemania. La operación aún no ha sido aprobada, pero forma parte de las alternativas que la compañía analiza para financiar la mayor reestructuración de su historia.
La participación corresponde a Audi, una de las marcas del Grupo Volkswagen, que posee el 8,33 % de FC Bayern München AG, la sociedad que administra al club más exitoso del fútbol alemán. Audi adquirió ese porcentaje en 2009 por cerca de 90 millones de euros, en una operación que fortaleció la relación comercial entre ambas entidades y convirtió a la automotriz en uno de los tres socios privados del Bayern, junto con Adidas y Allianz.
Aunque la posibilidad de vender esa participación ha generado impacto en Alemania, hasta el momento no existe una decisión definitiva. La compañía únicamente estudia diferentes alternativas para reducir gastos y obtener liquidez dentro de un proceso de reorganización que también incluye la revisión de otras inversiones deportivas y corporativas.
La noticia aparece en un momento complejo para Volkswagen. El fabricante enfrenta una fuerte presión por la caída de su rentabilidad, el avance de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, la desaceleración del mercado europeo y los efectos de los nuevos aranceles en Estados Unidos, factores que han llevado a la empresa a plantear un recorte histórico de costos.
¿Cuánto vale hoy la participación de Audi en el Bayern Múnich?
Cuando Audi ingresó al accionariado del Bayern Múnich en 2009 desembolsó aproximadamente 90 millones de euros por el 8,33 % del club. Desde entonces, el crecimiento deportivo y comercial de la institución ha multiplicado su valor.
De acuerdo con Forbes, el Bayern Múnich está valorado actualmente en alrededor de US$5.500 millones, lo que convertiría el paquete accionarial de Audi en un activo cercano a los US$458 millones, aunque esa cifra corresponde a una estimación basada en la valoración del club y no representa un precio oficial de venta.
La estructura accionaria del equipo de Luis Díaz se mantiene estable desde hace varios años. El 75 % pertenece a FC Bayern München e.V., mientras que Adidas, Audi y Allianz poseen cada una el 8,33 % restante. Esa distribución ha permitido al club conservar el control institucional bajo el modelo alemán conocido como «50+1», que limita la entrada de inversionistas externos.
En caso de concretarse una venta, el nuevo inversionista adquiriría únicamente la participación de Audi y no el control del club.
El plan de ahorro de Volkswagen va más allá del fútbol
La posible salida del Bayern forma parte de una reorganización mucho más amplia.
Según Reuters, Volkswagen analiza eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, cerrar cuatro fábricas en Alemania y reducir en cerca del 15 % sus inversiones durante los próximos años. De concretarse, sería la mayor transformación en los casi 90 años de historia del fabricante alemán.
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Los planes serán discutidos por el consejo de supervisión de la compañía y ya han generado el rechazo de sindicatos y representantes del estado de Baja Sajonia, uno de los principales accionistas del grupo.
A pesar de la posible venta de la participación accionaria, medios alemanes señalan que Audi seguiría vinculada al Bayern Múnich como patrocinador comercial, por lo que la relación entre ambas marcas no desaparecería necesariamente. La revisión apunta principalmente a liberar recursos financieros sin afectar, por ahora, los acuerdos de patrocinio que mantienen vigente la presencia de la marca en el club.