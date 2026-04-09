Estrella del Bayern Múnich rompe el negocio del fútbol y juega sin patrocinador

Michael Olise se posiciona como uno de los jugadores más productivos del fútbol europeo sin tener contrato con ninguna marca deportiva. El compañero de Lucho Díaz en el Bayern Múnich suma 46 partidos, 16 goles y 27 asistencias en la temporada, cifras que lo ubican entre los más influyentes del continente. A sus 24 años, también gana protagonismo en la selección de Francia de cara al Mundial 2026.
Su rendimiento coincide con un momento en el que los contratos de patrocinio son parte estructural del negocio del fútbol. Jugadores de élite suelen firmar acuerdos con marcas como Nike, Adidas o Puma desde etapas juveniles, con ingresos que incluyen pagos fijos, bonos por rendimiento y participación en campañas. Sin embargo, Olise no tiene vínculo formal con ninguna compañía, según reportó el diario L’Équipe.
El francés utiliza botines de distintas marcas sin exclusividad. En el último año ha alternado entre modelos de Nike, Adidas, Puma y New Balance, acumulando más de 15 pares distintos. Esta decisión le permite elegir equipamiento sin obligaciones comerciales, algo inusual en un entorno donde la exposición de marca es parte del modelo de negocio.
Olise llegó al Bayern Múnich en 2025 por cerca de 60 millones de euros, tras su paso por Crystal Palace. Su crecimiento deportivo ha incrementado su visibilidad internacional, pero no ha modificado su postura frente al patrocinio, en un contexto donde la industria del marketing deportivo sigue en expansión.
El negocio de los patrocinadores en el fútbol de élite
El mercado de patrocinio deportivo mueve más de US$60.000 millones anuales, según datos de Statista, con el fútbol como principal motor. En este ecosistema, los contratos individuales de jugadores pueden representar ingresos millonarios. Figuras como Lionel Messi o Kylian Mbappé mantienen acuerdos de largo plazo con marcas deportivas que superan los US$10 millones por año.
La ausencia de patrocinador en un jugador del nivel de Olise en el Bayern contrasta con esta dinámica. En términos comerciales, implica renunciar a ingresos relevantes, pero también elimina restricciones sobre el uso de productos y la participación en campañas publicitarias. Esto reduce su exposición mediática fuera del campo, pero mantiene su imagen centrada en el rendimiento deportivo.
Libertad comercial en un mercado de exclusividad
Una de las particularidades del caso es la flexibilidad total en el uso de equipamiento. Mientras la mayoría de futbolistas debe utilizar un único proveedor, Olise puede cambiar de botines según preferencias técnicas o comodidad. Esta libertad es poco común en ligas europeas de primer nivel.
Como referencia, durante el Mundial de Qatar 2022 más del 70 % de los jugadores utilizaron botines de Nike o Adidas, según reportes de la industria. Esto evidencia el alto grado de concentración del mercado y la relevancia de los acuerdos comerciales.
Recomendado: Luis Díaz arrancó 2026 con mala noticia: Perdió millones de euros y esta fue la radical causa
El caso de Olise plantea un contraste dentro de un sistema donde la monetización de la imagen es estándar. Su decisión no responde a restricciones de mercado, sino a una elección individual que, hasta ahora, no ha afectado su proyección deportiva ni sus finanzas personales.