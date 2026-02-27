Voyah llega a Medellín y anuncia su plan de expansión para 2026

Voyah aterrizó en Medellín con la apertura de su primer punto de exhibición en el centro comercial El Tesoro, un paso clave en su estrategia de expansión nacional.
La marca de lujo eléctrico, representada en Colombia por Gezpomotor, apunta a la capital antioqueña como un mercado prioritario, al representar cerca del 20 % de las ventas de vehículos de nuevas energías en el país.
“Medellín es una ciudad clave por la alta demanda de vehículos de nuevas energías y el interés creciente del público por este tipo de tecnologías”, afirmó Juan Carlos González, gerente general de Gezpomotor.
La llegada a Medellín estará acompañada por la introducción del Voyah Courage modelo 2027, una actualización del SUV eléctrico que ya se comercializa en el territorio nacional y que incorpora mejoras en diseño, equipamiento y experiencia de usuario.
Con este ejemplar, Voyah busca posicionarse como una de las apuestas más relevantes dentro del segmento premium eléctrico, con autonomías que superan los 600 km y un enfoque en tecnología y seguridad avanzada.
Además, la marca proyecta un crecimiento acelerado en el país, con estimaciones que superan el 300 % en ventas durante 2026, impulsadas por la expansión de su portafolio y el aumento en la adopción de movilidad eléctrica.
Planes para 2026
Como parte de su estrategia regional, Voyah proyecta cerrar el año con al menos dos puntos de venta en Medellín, consolidando su presencia en la ciudad y ampliando el acceso a su portafolio.
Por otro lado, y en términos comerciales, la marca espera superar las 100 unidades vendidas en su primer año de operación en la capital de Antioquía, una meta que refleja la confianza en el crecimiento del segmento premium eléctrico en la región. Posteriormente, la expansión continuará hacia otras zonas estratégicas como el Eje Cafetero, Bucaramanga y la Costa Caribe, fortaleciendo su presencia en el país.
El despliegue en Medellín iniciará con el Voyah Courage 2027 y continuará con la llegada del Voyah Free 318, prevista para el segundo trimestre del año, ampliando la oferta de SUVs eléctricos de lujo en Colombia. Este modelo complementará el portafolio con una propuesta que combina diseño, tecnología y desempeño, en línea con las tendencias globales del segmento.
