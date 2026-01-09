Confirmado | W Radio y Caracol Radio se fusionan: así será su operación desde el 13 de enero

Lo que era un secreto a voces en el sector de los medios de comunicación se volverá una realidad: W Radio y Caracol Radio se fusionan, dándole inicio a una nueva era para las dos emisoras de Grupo Prisa en Colombia.
De hecho, este viernes, ha circulado por sus diales un eslogan que anticipa esta fusión: “Juntos seremos más fuertes”. Mientras que el director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que habla de despedidas y nuevos comienzos.
“Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Hoy es 9 de enero y algo se mueve. No todo hace ruido, pero todo transforma”, escribió el mítico periodista radial.
Y añadió: “Los momentos de reflexión traen bienvenidas, pero también despedidas. Algunas duelen. Otras son necesarias. Porque en esa decisión —la que parece pequeña, la que se toma en silencio— se modifica el destino. El rumbo cambia. El mapa se reescribe. Aceptarlo da nostalgia, sí. Pero también claridad”.
Finalmente, cerró su mensaje diciendo: “Algo termina. Algo empieza. Y lo que viene… todavía se está acomodando”.
La decisión: W Radio y Caracol Radio se fusionan
Con este contexto, Valora Analitik pudo confirmar que, a partir del martes, 13 de enero, las dos emisoras de Grupo Prisa se fusionarán, en una movida que fue anticipada desde noviembre, cuando las compañías despidieron a decenas de personas.
En ese entonces, el ‘revolcón’ dejó por fuera a reporteros y editores como Alfonso Ospina, quien venía siendo el director del sistema informativo de Caracol Radio y Paula Bolívar, entonces directora de W Fin de Semana, entre otros.
Ahora, con el inicio del 2026, las marcas se preparan para lanzar su nueva programación conjunta, que podría implicar una unión de diales, tal y como sucedió el año pasado con RCN Radio y La FM. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por Valora Analitik.
Lo que sí conoció este medio de primera mano es que Caracol Radio “estrenará parrilla” en su tradicional frecuencia de 100.9 FM en Bogotá, lo cual deja la duda sobre qué pasará con el 99.9 de W Radio, que podría quedar como musical.
Al margen de lo anterior, lo claro es que W Radio y Caracol Radio se fusionan a partir de este 13 de enero, en una estrategia que dejaría a Prisa como líder indiscutible entre el peleado segmento noticioso de radio.
Según un reciente Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR), Caracol Radio reportó una audiencia 705.452 personas en la medición realizada, mientras que W Radio llegó a 704.730. En tercer lugar y muy cerca se ubicó Blu Radio, con 659.676 oyentes.