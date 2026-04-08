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William Aljure de las curules de paz es el nuevo integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

El nuevo miembro ocupará el lugar del representante Diógenes Quintero Amaya, quien perdió la vida a finales de enero en un accidente aéreo.

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Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
Toma de juramento del representante William Ferney Aljure, nuevo integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Foto: Valora Analitik.

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El representante a la Cámara William Ferney Aljure será el nuevo integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) tras ser elegido de forma unánime por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes este miércoles.

Aljure, único candidato postulado por el congresista Jhon Freddy Nuñez al inicio de la sesión de hoy, ocupará el lugar del representante Diógenes Quintero Amaya, quien perdió la vida a finales de enero en el accidente aéreo que involucró una aeronave de Satena en la zona rural del municipio de Playa de Belén (Norte de Santander).

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está compuesta por tres senadores y tres representantes miembros de las comisiones conjuntas de Hacienda y Crédito Público. Como órgano asesor, es la encargada de revisar y dar aval a las decisiones de endeudamiento de la Nación, sea a través de préstamos o bonos, entre otras funciones.

Actualmente los congresistas Jhon Freddy Nuñez, Karina Espinoza, Luis Antonio Zabarain, Carolina Espitia y Angela María Vergara González conforman la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

William Aljure es representante a la Cámara por la Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariari (Asocamproariari) desde 2022 con una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

Dado que no hubo más candidatos postulados, Aljure recibió 25 votos correspondientes a los 25 representantes presentes, tras lo cual el presidente de la Comisión Tercera, Wilmer Yair Castellanos, lo invitó a tomar juramento y declaró que fue elegido legal y constitucionalmente.

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Tags: congreso de la república
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