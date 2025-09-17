Yandel regresa a Colombia, esta vez con un espectáculo sinfónico: ¿Cuándo inicia la preventa?

El pionero de la música urbana y una de las voces más icónicas del reggaetón, Yandel, presentará un espectáculo sinfónico, un formato que fusiona sus ritmos con los de una orquesta sinfónica en vivo.
Esta experiencia única llegará a Colombia este 28 de noviembre a Bogotá, al Movistar Arena. Este espectáculo especial representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva.
Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica.
Cabe mencionar que Yandel se ha consagrado como una de las figuras fundamentales del reggaetón, tanto en su papel dentro del dúo Wisin & Yandel como en su carrera en solitario.
Ha acumulado múltiples éxitos, colaboraciones y #1 en listas como Billboard Latin Airplay. Recientemente, fue homenajeado con el Latin AMAs Pioneer Award 2024, reconocimiento a su legado en la música urbana.
Además, fue nominado en la 24.ª entrega de los Latin Grammys en dos categorías por ‘Yandel 150’.
La llegada de Yandel Sinfónico a Colombia será posible gracias a Breakfast Live, productora de realización de conciertos internacionales en el país.
Precios de las boletas
La edad mínima para asistir al evento es de 18 años en adelante, con zona de menores de +16 años.
La preventa exclusiva Movistar será desde el viernes 19 de septiembre a las 11 a. m. y hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 a. m.
La venta general inicia el lunes 22 de septiembre a partir de las 11 a. m.
La boletería estará disponible en www.tuboleta.com. Los precios van desde los $180.000 + servicio hasta los $510.000 + servicio.