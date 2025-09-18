Yellowstone lanza en EE. UU. su quinto fondo inmobiliario con un cierre inicial de US$150 millones

Yellowstone Capital Partners, firma especializada en inversiones inmobiliarias, anunció un nuevo avance en su plataforma internacional.
La compañía informó que su filial en Estados Unidos fue registrada oficialmente como Registered Investment Adviser (RIA) ante la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (U.S. Securities and Exchange Commission), dando un nuevo paso en su consolidación en el mercado estadounidense.
En el mismo comunicado, la empresa dio a conocer el primer cierre de su más reciente vehículo de inversión, denominado Yellowstone Credit Strategies Fund V (Fondo V).
Este producto alcanzó un monto inicial de US$150 millones disponibles para ser invertidos, convirtiéndose en el segundo fondo de la compañía en Estados Unidos y en el quinto de toda su plataforma internacional.
El Fondo V está diseñado bajo una estrategia de crédito privado enfocada en el sector inmobiliario residencial. Retoma el modelo implementado en el Fondo III, que se centró en la preservación de capital y en la generación de retornos estables en dólares.
En esta ocasión, el nuevo fondo busca capitalizar las tendencias económicas y demográficas que siguen impulsando la demanda de vivienda en Estados Unidos, ofreciendo a los inversionistas acceso a oportunidades exclusivas en un mercado caracterizado por su alta competitividad.
Uno de los factores para la expansión de Yellowstone en Norteamérica ha sido la alianza estratégica con un originador líder de créditos inmobiliarios en ese país.
Esta entidad forma parte de una plataforma especializada en el sector residencial que administra aproximadamente US$57.400 millones en activos y que ha financiado más de US$19.000 millones en préstamos para constructores, promotores y otros actores del mercado.
Sus operaciones tienen presencia en la mayoría de los estados, lo que le permite un alcance nacional y una capacidad de originación consolidada.
De acuerdo con Víctor Paba, responsable de la estrategia en Estados Unidos, el propósito del Fondo V es mantener un esquema líquido que priorice la preservación de capital en dólares, a la vez que se aprovechan oportunidades de inversión con contrapartes consideradas de primer nivel.