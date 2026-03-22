Yves Rocher aterrizó en Colombia con un objetivo claro: ser la marca número 1 en belleza botánica. La marca francesa ya cuenta con cuatro puntos de venta en el país y proyecta ampliar esa presencia tanto en locales físicos como en el canal digital en los próximos cinco años.
Guillaume Darrousez, CEO de Yves Rocher, conversó con Valora Analitik sobre los planes de la compañía para alcanzar esa meta y la propuesta de valor con la que busca conquistar al mercado colombiano.
¿Qué representa Colombia para la marca y cuáles son los ejes de expansión en el país?
Estamos presentes en 90 países. Nuestros territorios principales son Francia y Turquía, pero tenemos expectativas para desarrollarnos en Latinoamérica.
En América Latina llevamos 20 años en México, estamos ahora en Colombia y evaluamos abrir en Chile en los próximos años.
Nuestro objetivo es llegar a ser la marca líder en belleza botánica en Colombia, pero para lograrlo necesitamos tiempo, probablemente entre 10 y 20 años; todo va a depender de la respuesta del mercado. Lo haremos a través de tiendas físicas, pero también con un canal digital. Actualmente estamos en Mercado Libre y evaluamos oportunidades con farmacias, aunque por ahora la prioridad es retail y digital.
¿Qué expectativas tienen en términos de aperturas?
Abrimos hace cuatro meses y hoy tenemos cuatro tiendas (una en Bogotá y tres en Medellín), además del canal de e-commerce. Nuestro objetivo para 2026 es llegar a cerca de 10 tiendas, y a cinco años esperamos tener entre 30 y 40 puntos de venta.
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¿Cómo ha sido la recepción del mercado colombiano en estos primeros meses?
La recepción ha sido muy positiva. Es el descubrimiento de una marca y de un producto diferenciador. Lo que nos dicen los consumidores es que somos una marca que combina lo natural con la eficacia, un combo ganador que es difícil encontrar en el mercado.
También valoran mucho la responsabilidad social y del ambiente. Nuestros empaques son reciclados y reciclables, y trabajamos productos sólidos que no utilizan agua ni plástico, lo que conecta con las expectativas de los clientes en Colombia.
¿Cuál es la estrategia de largo plazo para consolidar la marca en un mercado competitivo?
La estrategia está en el posicionamiento. Hay muchas marcas que son naturales, otras que son eficaces y algunas enfocadas en la responsabilidad. Nosotros combinamos los tres elementos, además de ofrecer un precio accesible.
Esto es posible porque controlamos toda la cadena de valor: producimos los ingredientes, los cosechamos, desarrollamos las fórmulas, fabricamos, empacamos y comercializamos. No externalizamos. Ese control nos permite garantizar que somos naturales, eficaces y responsables.
¿En qué innovaciones están trabajando, especialmente en cuidado capilar y facial?
La innovación está en dos frentes: producto y packaging.
En empaques, buscamos reducir al máximo el uso de plástico y desarrollar formatos como refill, que permiten rellenar envases y reducir costos para el cliente y el impacto ambiental.
En producto, trabajamos con ingredientes naturales como colágeno y ácido hialurónico, pero sin componentes químicos. También desarrollamos fórmulas diferenciadas, como una línea para piel mixta con un alga que es 10 veces más potente que el ácido salicílico.
En capilar, uno de nuestros productos más innovadores es un vinagre de enjuague, que elimina impurezas y deja el cabello suave y brillante. Es un producto único en el mercado y uno de nuestros ‘best sellers’.
¿A qué tipo de consumidor está dirigida la marca?
A nivel global, el público está entre los 25 y 45 años, personas interesadas en productos naturales, eficaces y responsables.
En Colombia, el rango puede ser un poco más joven, entre 20 y 40 años, porque es una población más joven y exigente. Es también un consumidor muy digital, que se informa a través de redes sociales y contenidos en línea.
¿Qué acciones adelantan en materia ambiental y social?
Tenemos dos tipos de acciones.
La primera es la reducción de la huella ambiental: menos agua, menos plástico y menor impacto de carbono. Por ejemplo, con los productos refill reducimos hasta 90 % del plástico.
La segunda son acciones sociales y ambientales a través de nuestra fundación, que planta árboles y apoya iniciativas como ‘Tierra de Mujeres’, donde financiamos proyectos liderados por organizaciones que trabajan por el medio ambiente.
¿Qué peso tiene el canal digital en las ventas?
Estamos al inicio de la operación, llevamos tres o cuatro meses. Pero la tendencia global indica que hoy el canal digital representa cerca del 15 % de las ventas. El objetivo es llevarlo al 30 %.
El digital es clave para dar a conocer la marca, pero la tienda física sigue siendo fundamental para vivir la experiencia del producto. Desde el diagnóstico hasta el área sensorial.
¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento en Colombia?
Es muy pronto para hablar de resultados porque acabamos de iniciar operaciones. Sin embargo, el objetivo a cinco años es alcanzar cerca de 10 millones de euros, acompañado de una red de entre 30 y 40 tiendas.
Queremos ser la marca número uno en el país, pero de manera progresiva, construyendo la marca y adaptándonos al mercado. El crecimiento es ambicioso, pero partimos desde cero.
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