A comienzos de 2024, la expectativa era que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara sus tasas de interés en el primer semestre del año. Sin embargo, con el pasar de los meses, la expectativa no solo ha disminuido, sino que ya hay quienes ponen sobre la mesa que no va a ocurrir.

La semana pasada, Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, por ejemplo, dijo que la decisión de mover las tasas del rango de 5,25 % – 5,50 % aún no se ha tomado.

“Si vemos que la inflación se mantiene estancada, eso me haría cuestionar si necesitamos hacer los recortes de tasas”, dijo Kashkari en entrevista con el medio especializado Pensions & Investments. Desde junio de 2023, las tasas se encuentran en su rango más alto en las últimas dos décadas.

Por su parte, Jerome Powell, presidente de la FED, ha tenido una postura más mesurada. “No creemos que sea apropiado reducir nuestra tasa de política hasta que tengamos una mayor confianza en que la inflación está descendiendo de manera sostenible”, dijo recientemente en la Universidad de Stanford.

Empleo e inflación, claves

La mirada, ahora, está puesta en los datos económicos.

El pasado viernes, se conoció que la tasa de desempleo bajó al 3,8 % frente a las previsiones de una estabilización en el 3,9 % de febrero.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 303.000 en el mes, muy por encima de las expectativas de un aumento de 200.000 y superior al aumento revisado a la baja de 270.000 en febrero, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Esta semana, se conocerá el dato de marzo de la inflación de precios al consumo. De acuerdo con expertos, la conjunción de un empleo sólido y de una inflación que no baja al ritmo esperado ha generado dudas respecto a cuándo habrá una reducción en las tasas de interés.

Qué dicen expertos sobre reducción de tasas en Estados Unidos

“Personalmente, no me sorprendería si viéramos menos recortes de tasas y se aplazan más hacia finales de año”, dijo George Lagarias, economista jefe de Mazars a CNBC.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, 98 % de los consultados esperan que en la reunión de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC en inglés), las tasas se mantengan en el rango actual. Para junio, hay probabilidad de 51,4 % de que las tasas se reduzcan a 5,00 % 5,25 % frente a 48,5 % de que se mantengan igual.

Proyección de recortes de tasas para la reunión de junio de la FED. Imagen: CME FedWatch Tool

“Tienen margen para recortar, pero no quieren equivocarse. No quieren ser la Fed que recortó las tasas mientras la inflación seguía superando las expectativas. Por lo tanto, quieren ver más datos en la dirección correcta y están dispuestos a esperar”, añadió Lagarias.

Pero la de Lagarias no es una opinión unánime. Jan Hatzius, economista de Goldaman Sachs, aseguró que está a la espera de recortes según lo dicho por Powell. “El momento de eso, por supuesto, dependerá de los datos a corto plazo, de la función de reacción de la Fed, pero bajo nuestra previsión, me sorprendería bastante si no tuviéramos recortes de tasas este año”.

Y en el otro extremo del espectro se encuentra Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, quien dijo en marzo que no espera una reducción de las tasas en Estados Unidos, dado que la economía “simplemente no se está desacelerando”.

