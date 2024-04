Avianca lanza oferta de vuelos baratos en Colombia desde $65.600

- Publicidad -

Avianca anunció su Red Sale con tarifas promocionales para destinos nacionales desde $65.600 por trayecto y para destinos internacionales por US$108.

El Red Sale estará disponible entre este martes 9 y el domingo 14 de abril para aquellos clientes interesados en volar entre el 16 de abril hasta noviembre de 2024, pero algunos destinos tienen opción de vuelo hasta abril de 2025.

“En Avianca seguimos demostrando que cielo es de todos brindando acceso para que nuestros clientes puedan volar y conocer sus destinos predilectos, a los mejores precios.

Ponemos nuestra red de rutas nacional e internacional al servicio de los viajeros, demostrando que nuestro compromiso con brindar un producto y servicio de calidad es real. Con este Red Sale, buscamos ofrecer los mejores destinos a precios asequibles, aprovechando que se acercan las vacaciones de mitad de año, ideal para un merecido descanso” afirmó David Alemán, director de ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca.

Destinos con descuentos de Avianca

Bucaramanga–Medellín: desde $65.600 por trayecto

Medellín – Armenia: $69.400 por trayecto

Pereira – Santa Marta: $74.100 por trayecto

Bogotá – Cartagena: $79.900 por trayecto

Bogotá – Medellín: $84.900 por trayecto

Bogotá – Cali: $89.900 por trayecto

Bogotá – Panamá: US$108 por trayecto

Medellín – Aruba: US$115 por trayecto

Barranquilla – Miami: US$145 por trayecto

Destacado: Avianca pone a la venta los tiquetes para volar entre Bogotá y Paris

Cabe destacar que el valor a pagar se definirá según el día y la hora exacta del vuelo. En el caso de la ruta Bogotá – Cartagena, hay opciones desde $79.900, pero la mayoría de las encontradas parten de una base de $99.800 por trayecto.

Adicionalmente, el precio final dependerá de la clase que elija para viajar en ida y vuelta, pues la aerolínea ofrece Basic, Classic y Flex.

En la primera podrá ir a su destino con un artículo personal como bolso o mochila sin poder seleccionar su asiento, mientras que en Classic podrá volar con un bolso, equipaje de 10kg el cual es catalogado como de mano, equipaje de bodega de 23kg y asiento Economy.

Con Flex puede viajar con una maleta de hombro, equipaje de mano y otro de bodega, hacer el check in en el aeropuerto, tener asiento Plus, acumular 7 Lifemiles por cada US, hacer cambios antes del vuelo sin valor adicional y acceso a reembolso.