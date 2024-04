Bajo nivel de embalses despertaría fantasma de racionamiento de energía en Colombia

- Publicidad -

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), Alejandro Castañeda, se refirió este lunes a la crisis energética por la que atraviesa Colombia en medio de la última fase del Fenómeno de El Niño y el bajo nivel de los embalses. ¿Qué dijo?

En primer lugar, hay que decir que, el 14 de abril de 2024, el nivel útil de los embalses llegó a 29,78 %, acercándose aún más a la senda de referencia que tiene el sector energético y el Gobierno Nacional (27 %) para tomar acciones y evitar desabastecimiento de energía que, a su vez, derivaría en un racionamiento para administrar los recursos disponibles.

Ante este panorama, Castañeda aseguró que el país sí está en una situación crítica. “Desde hace 15 días, lo único que hemos hecho es medio aguantar -lo hicimos un poco en el 31 %-, pero en los últimos días -desde que arrancó abril- lamentablemente las lluvias no se han consolidado y El Niño sigue jugando su rol predominante de sequía”.

El líder gremial recordó que XM ha mencionado, en varias ocasiones, que no se sienten cómodos operando el sistema por niveles inferiores al 27 %. “Que, incluso, se refleja en una curva que se llama ‘crítica’ que es la que ha construido el sector con la experiencia de los últimos 40 años. Entonces, cada vez estamos más cerca, tenemos menos de tres puntos porcentuales de holgura”, indicó en Blu Radio Alejandro Castañeda.

¿Habrá racionamiento de energía en Colombia?

Para determinar si habrá o no racionamiento de energía en Colombia, por lo menos mientras pasa la alarma de embalses secos, Alejandro Castañeda de Andeg aseguró que el operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, deberá dar el siguiente paso y recomendar qué hacer.

“Pero esa recomendación se traduce en algo y es cortes programados. Porque uno se puede perder con los promedios -que hoy des de 29,78 % como un promedio de todos los embalses del país-, pero hay uno que están con cifras muy bajas: en la región oriente están al 10 %, lo que nos está salvando hoy es la región de Antioquia que tiene un 28 % y la región centro que se mueve en el 40 %”, manifestó Castañeda.

Explicó que cada embalse es un mundo aparte y, muchas veces, no todo el nivel se puede usar para generación de energía.

“Supongamos que yo soy operador del sistema, y no quisiera llegar a ese nivel de 27 % por una razón: porque en ese punto me pueden entrar en un fallo los embalses; es decir, no puedo utilizarlos y me toca dejar de hacer uso de ellos por un tiempo”, precisó el director ejecutivo de Andeg.

Y es que, cabe recordar, en 1992 y 1993 -en ese Fenómeno de El Niño- Colombia se consumió toda el agua disponible y después trataba de ‘estirar’ lo que llegaba por lluvias. “A lo que no quiere llegar el operador es a tener que decir que no se pueden usar los embalses porque están por debajo del mínimo”, argumentó el vocero de Andeg.

La importancia de las térmicas ante indisponibilidad de los embalses en la generación de energía de Colombia

Para Alejandro Castañeda, la diferencia entre el apagón de 1992 – 1993 y la actualidad es que hay térmicas que están respaldando el sistema.

“La energía térmica en este momento está produciendo 109 gigavatios -que fue lo que produjo en los últimos diez días-, que eso corresponde casi al 50 % de lo que estamos consumiendo en promedio en el país”, indicó Castañeda.

Planta de energía térmica El Tesorito de Celsia en Córdoba (Colombia)

Las plantas térmicas, en línea con el líder de Andeg, han ayudado al sector eléctrico a que se pueda embalsar – al no gastarse de una el agua y dosificarla-. Actualmente, las térmicas están casi a su full capacidad de generación y la obligación de energía firme son 112 gigavatios; es decir, que se está a tres gigavatios de llegar al tope.

“Si llevamos a todo el parque térmico a producir, lo máximo que podríamos llegar es a un rango entre 119 y 120 gigavatios hora-día. Pero estamos en una situación tan al límite que cualquier cosa nos puede poner en situaciones mucho más complejas”, explicó Alejandro Castañeda.

El director de Andeg también hizo un llamado a que el consumo de energía merme, por lo menos, mientras pasa la contingencia. Aseguró que el consumo sigue disparado en el país, pues se está consumiendo 241 gigavatios hora-día con crecimientos anuales de 8,3 % promedio nacional.