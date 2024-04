Tímido crecimiento de gasto de hogares en Colombia en primer trimestre: Raddar

- Publicidad -

En el más reciente informe que emitió la firma Raddar Consumer Knowledge Group se entregó el balance sobre cómo ha estado el comportamiento del gasto de los hogares en Colombia en el primer trimestre del año.

De acuerdo con la información, entre enero y marzo del 2024 el gasto de los hogares colombianos fue de $261,10 billones, lo anterior representó un crecimiento de 8,01 % anual.

Gasto de los hogares. Foto: Raddar.

Por otro lado, la entidad resaltó que el promedio de inflación anual del trimestre fue de 7,81 %, motivo por cual el crecimiento anual del gasto real fue de 0,18 %.

“Uno diría la noticia no es que el gasto cayó, no, claramente para el trimestre el gasto no cae, pero crece muy poco”, dijo Camilo Herrera, CEO de Raddar.

¿Qué pasó con el gasto de los hogares en marzo del 2024?

De acuerdo con la información entregada por la firma, en marzo el gasto de los hogares en Colombia volvió a caer.

Según la información este indicador tuvo una variación del -0,4 % frente a lo reportado en el mismo mes del 2023.

Gasto de los hogares. Foto: Raddar.

En marzo de 2024, el gasto de los hogares, desde la medición de Gastometría de Raddar, fue de $83,9 billones.

En marzo del 2023, el gasto de los hogares fue de $78,5 billones, lo que significa en términos corrientes de 6,92 %, menor que en el mismo mes del año anterior.

“Esta caída del gasto de los hogares del -0,42 %, que a nivel anual estamos hablando de una caída de 1,72, es decir, primer trimestre frente a los 12 meses acumulados, la caída aún sigue dándose y no hemos terminado de dar el giro que tiene que darse”, agregó el experto.

Cabe mencionar que este indicador volvió a caer luego de mostrar dos meses de crecimiento continuos.

“Para el año 2024 en marzo el 74,29 % de todo el gasto de los hogares fue financiado por salarios, rentas y subsidios, 21,46 % es subsidiado por tarjetas y créditos, las remesas dieron el 4,25 %, el crédito y las remesas pesan menos”, dijo Herrera.

El gasto real por persona frente al año pasado cae -1,36 %, “o sea si usted el año pasado compraba más o menos 100 cosas este año está comprando más o menos 98,6 %, perdió de manera importante la capacidad de compra”, dijo Herrera.

¿Qué generó la caída del gasto en marzo del 2024?

De acuerdo con la información entregada por la firma Raddar de las nueve categorías que mide el estudio solo una cayó.

Esta fue el transporte y la comunicación, presentó una variación anual del gasto real de -3,18 % ($13,07 billones).

Gasto de los hogares. Foto: Raddar.

Por el contrario, las que más crecieron fueron: electro (2,71 % con $0,50 billones), alimentos para el hogar (2,04 % con $25,90 billones), entretenimiento (2,01 % con $4,92 billones y educación (1,81 % con $4 billones).

