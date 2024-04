- Publicidad -

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llamó la atención por cuenta de un nuevo incremento en el consumo de agua en la ciudad, al tiempo que se vio una leve reducción en los niveles del sistema que alimenta a Chingaza.

Según datos oficiales de la Alcaldía, el consumo de agua en Bogotá fue de 16,04 metros cúbicos por segundo, lo que es un dato bastante más arriba de la meta de los 15 metros cúbicos.

“No nos podemos relajar. La situación es crítica. Ayer el consumo subió considerablemente e incluso fue más alto que el mismo día del primer ciclo. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia. Tenemos que bajar más nuestro consumo”, dijo el alcalde Galán.

Explicó el mandatario que, en caso de que ese comportamiento del consumo se convierta en una tendencia para Bogotá deberán revisarse los mecanismos para volver a restringir el suministro de agua en los hogares e industrias.

Consumo de agua en Bogotá. Imagen: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo va el consumo de agua en Bogotá?

Ha dejado en claro la Alcaldía que la meta es poder llegar, a cierre de abril, a que el sistema de Chingaza alcance el 20 % en el nivel de agua, que de momento está en el 16,09 %.

“Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, agregó el mandatario.

Los datos nacionales del nivel de los embalses muestran, de otro lado, que el indicador sigue en el 30 %, lo que le hace alejarse del nivel crítico que puede llevar a escenarios de racionamiento energético.

Recomendado: Estos son los barrios de Bogotá que más consumen agua

Finalmente, dijo Galán, es necesario seguir llevando a cabo un monitoreo juicioso de la situación para evaluar un eventual levantamiento de la medida o algunas restricciones extra.