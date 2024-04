Fuerte carta de exministros y expertos del sector energético contra Andrés Camacho por críticas a la CREG

- Publicidad -

Más de 30 exministros, ex viceministros y asesores de Minas y Energía y anteriores expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitieron un fuerte pronunciamiento contra el actual ministro, Andrés Camacho, respecto a sus afirmaciones sobre el papel de esta entidad.

La carta cuestiona las palabras de Camacho, publicadas en su cuenta de X, y que provocaron la respuesta de los exfuncionarios y expertos.

El documento completo expresa lo siguiente:

“Señor Ministro Camacho:

Con sorpresa conocimos su pronunciamiento del asunto, en el que realiza afirmaciones y señalamientos inaceptables respecto a todos los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG en los gobiernos anteriores, incluyendo ministros, viceministros y expertos comisionados.

Señala usted en el referido mensaje que:

● “La experticia de la @comisioncreg fue capturada por el mercado”.

● “Se tomaron las decisiones que ratifican el marco tarifario que hoy tenemos ¿cómo llegamos a que toda la carga tarifaria llegara a los usuarios?”.

● “Necesitamos gente capacitada que no se deje comprar”.

Los abajo firmantes rechazamos categóricamente dichas expresiones, las cuales faltan a la verdad, son injuriosas, atentan contra la dignidad y buen nombre de los anteriores miembros de la CREG y completamente desconocen el trabajo riguroso y disciplinado de quienes han conformado la Comisión. Teniendo en cuenta la gravedad de éstas, es imperioso que Usted presente las pruebas concretas en que sustenta los señalamientos de captura de la CREG por el mercado o de lo contrario se retracte de las mismas.

Los expertos comisionados, en sus distintas etapas, apoyados en la Constitución y las leyes, fueron seleccionados teniendo en cuenta el cumplimiento de las exigentes condiciones de experiencia académica y profesional definidas en la ley, así como de rigurosas reglas respecto a la inexistencia de inhabilidades tanto previas como posteriores al ejercicio del cargo, que aseguran la ausencia de conflictos de interés en el mismo.

Sus declaraciones señor Ministro, carecen de fundamento; son irrespetuosas para todos los expertos, asesores y miembros de gobierno que hemos pasado por la CREG en las últimas tres décadas y atentan contra el buen nombre de dicha institución.

No sobra recordar que la CREG hace parte de la institucionalidad de un sector que tiene como objetivo fundamental los usuarios para lo cual establece la regulación que asegure la prestación de los servicios en condiciones de calidad, continuidad, cobertura y eficiencia.

Las dificultades que enfrenta el sector actualmente requieren una CREG debidamente conformada, independiente y fortalecida, que adopte decisiones con visión de largo plazo y garantice la confianza de los inversionistas para adelantar las cuantiosas inversiones en nueva infraestructura que requiere el país en la ampliación de la generación, la transmisión y distribución de energía, que asegure el suministro confiable y eficiente a toda la población.

Este gobierno, en virtud de decisiones del Consejo de Estado y de renuncias en los últimos meses, ha tenido la oportunidad única de nombrar en propiedad a todos los expertos de la CREG, algo inédito, ya que el periodo de cada experto es de al menos cuatro años, sin

embargo, no lo ha hecho. Precisamente en el último año la CREG ha pasado por un período de interinidad a todas luces inconveniente, sin nombramientos o con encargos temporales, lo que explica porque las medidas requeridas para enfrentar los efectos del actual fenómeno de El Niño no se tomaron oportunamente. Lo invitamos a no dejar pasar esta oportunidad y corregir dicha situación.

Con respecto a las inquietudes sobre el marco tarifario actual y la afirmación de que toda la carga llega a los usuarios, es importante precisar que, en el marco de la Constitución y los principios tarifarios establecidos en los mandatos legales vigentes, la regulación ha asegurado que el cobro que hacen los agentes prestadores del servicio sea en condiciones de eficiencia, dando señales para realizar las inversiones requeridas, mejorar la calidad del servicio, disminuir las pérdidas y asegurar la atención continua y confiable de la demanda. Donde existe competencia, como en la generación y comercialización de energía, la tarifa la define el mercado; y donde existe un monopolio natural, como la transmisión y distribución, el regulador fija las tarifas bajo los principios legales de eficiencia y suficiencia financiera, que entre otros están definidos para tal efecto, utilizando metodologías apropiadas y reconocidas que se usan en la regulación del servicio de energía a nivel internacional, en procesos públicos y transparentes.

Contrario a su afirmación, el 80 % de los usuarios no reciben toda la carga de la tarifa porque tienen subsidios de hasta el 60 % del consumo básico, cuya aplicación es posible gracias, entre otras, al trabajo de las comisiones que usted hoy descalifica.

Consideramos que es el momento de dedicarse a fondo a resolver los grandes retos del sector eléctrico como i) el atraso de más de 10 años en el desarrollo de la redes que permitan atender la creciente demanda en el país, en especial en La Guajira y la zona de Bogotá y sus alrededores, ii) la disponibilidad suficiente de gas para la generación térmica sin comprometer la seguridad de su abastecimiento, iii) la atención real a las solicitudes de los usuarios de la Costa con aportes del presupuesto nacional, iv) evitar un déficit de energía firme en los próximos años por atraso de proyectos y v) dar señales que generen seguridad jurídica y confianza para incentivar a hacer las cuantiosas inversiones que necesita el sector con el fin de asegurar el suministro de la energía a corto, mediano y largo plazo.

El llamado a trabajar de manera conjunta por el sector y en beneficio de los colombianos no se hace con descalificaciones injuriosas sino con acciones concretas que sean producto de una institucionalidad sólida y la normatividad de una CREG independiente y técnica. La problemática del sector no se resuelve destruyendo un modelo constitucional, legal y regulatorio que es referente internacional, y reconocido por el desarrollo de una estructura del sector eléctrico sólida, eficiente y de calidad”.

Los firmantes de este fuerte cuestionamiento contra Camacho son:

